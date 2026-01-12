深圳「望郎歸」男子徒步時倒地猝死　去年多名登山者失聯遇難

1月11日，多名網民發文稱，在深圳望郎歸上有人疑似突發心臟疾病摔倒昏迷。現場影片顯示，有多人在旁嘗試心肺復甦等搶救措施，但依舊沒能搶救回來。



《瀟湘晨報》報道，一名在場人員稱，事發位於望郎歸山上往海岸線下撤的位置，不清楚該男子是從何處摔倒，但其頭上有傷，出現嘔吐等症狀，沒有心跳和呼吸，同行者很焦急。

事故現場。（瀟湘晨報）

1月12日，深圳市大鵬新區南澳辦事處證實，一名男子在穿越望郎歸時倒地昏迷，據法醫勘測是猝死，公安機關正在跟進處理事件。

事故現場。（瀟湘晨報）

公開資料顯示，「望郎歸」山峰位於大鵬半島七娘山主峰東南方向，海拔大約434米，因山頂花崗岩經風化形似佇立眺望的女子得名。該區域屬於深圳大鵬半島國家地質公園未開放區域。深圳大鵬半島國家地質自然公園曾發文提醒，「望郎歸」等野景點，看似風景壯麗，實則危機四伏。

大鵬半島國家地質自然公園的警示案例牌。（上游新聞）

2025年，深圳「望郎歸」發生多宗登山者失蹤甚至死亡的事件。據此前報道，2025年8月10日，27歲的蔡某在「望郎歸」失聯，並於10月18日被證實遇難。9月6日，58歲的魏某在大鵬七娘山進行徒步時失聯，最終於9月11日被發現已無生命跡象。10月16日，32歲的鐘某軍也在此地失蹤，10月22日被找到時已確認喪生。

此外，2025年10月19日，一名22歲男子在「望郎歸」徒步時因體力不支而暈倒，經醫院診斷為熱射病和腦水腫，現仍在ICU接受治療。