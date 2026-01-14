華清池貴妃出浴雕像被指「不雅觀」　景區：漢代就有裸體形象

陜西西安臨潼華清池（又稱華清宮）景區內的「貴妃出浴」雕像，因袒露上半身，被網民指「不雅觀」、「敗壞社會風氣」。2024年，「貴妃出浴」雕像亦曾因袒胸露乳引起網民熱議。

景區工作人員稱，此前已接到市民針對該雕塑的相關反映，已將情況向上級部門報備，目前正等待處理結果。



《經視直播》報道，因袒露上半身，華清池景區內的「貴妃出浴」雕像被指「不雅觀」，部分網民認同上述觀點，認為雕像衣不蔽體，有損楊貴妃的古典形象。

因袒露上半身，華清池景區內的「貴妃出浴」雕像被指不雅觀。（小紅書）

1月13日，華清池景區工作人員回應稱，該雕像由著名雕塑家、廣州藝術學院教授潘鶴創作，於1991年正式安放於景區，其設計方案當年已通過地方政府文化機構的審核認可，創作初衷是為烘托華清池作為皇家園林的歷史氛圍。

工作人員解釋，裸體雕像創作在中國歷史悠久。漢代的壁畫、碑刻、銅鏡等文物中，便廣泛存在裸體形象；近代發現的莫高窟文物也不乏女性半裸、全裸的雕塑與壁畫形象，這些均是特定歷史時期的風尚體現。

華清池景區。（小紅書）

另據《第一幫幫團》報道，華清池景區工作人員稱，「貴妃出浴」雕像早年設在華清池西區的九龍湖，2005年時遷移至景區內的御湯遺址博物館旁。

西安市文旅局工作人員表示，華清宮為5A級景區，每年都需要參加覆核，會有專家評估，「貴妃出浴」雕像從開園一直存放至此，並非新設的雕像。