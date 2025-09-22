河南嵩山｢巨型蛇頭｣彩繪太逼真遭投訴　景區：考慮改繪其他樣式

綜合內媒報道，河南嵩山玉皇溝景區一處「巨型蛇頭」彩繪因為太逼真，被指嚇人。隨後網民發現該處彩繪石頭已被覆蓋，職員稱接到遊客投訴，後續考慮對該石頭進行其他樣式的彩繪。



「巨型蛇頭」太逼真被指嚇人。（截圖）

彩繪石頭已被覆蓋。（截圖）

據《極目新聞》報道，景區一名職員表示，石頭上的彩繪是景區請人畫的，這個石頭是河道內的原石，已經有億年歷史。雖然彩繪的黃金蟒形象本身無害，但人對蛇還是存在恐懼心理，景區後續考慮對該石頭進行其他樣式的彩繪。

有網民支持覆蓋：「世界上那麼多美好可以描繪，為何就選了大家下意識會恐慌的？」「畫得太逼真，隔着屏幕都害怕。」也有人覺得沒問題：「我覺得蠻好呀，這也怕那也怕也沒見多善良」「現在的人真脆弱。」還有人認為彩繪是畫蛇添足：「已有億年歷史，讓它好好呆着不行嗎？」「恢復它本來面貌不可以嗎…畫蛇添足…」