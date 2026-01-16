600年古村成｢短劇村｣　雞鴨鵝當群演　｢驢中影后｣單日片酬500元

河南一條古村落成短劇熱門取景地，村民和家禽幾乎全員都參演，一頭驢一天能賺500元（人民幣，下同），甚至比村民的片酬還高。



河南廣播電視台報道，河南的袁橋村是有着600年歷史的古村，已成為微短劇的熱門取景地，在該村拍攝的劇已近50部。

袁橋村已成為微短劇的熱門取景地。（河南廣播電視台）

驢仔日收五百元。（河南廣播電視台）

從前村民們只知道下地幹活，但現在全村幾乎人人都拍過短劇，都能在鏡頭前自然表演。村裏的房子除了居住，還可以出租給劇組收場地費。村裏的老伯透露，「一開始只是覺得好玩，沒想到還能賺錢。」

村幹部劉萬濤表示，村裏的雞鴨鵝驢馬都成為了微短劇的演員，這些「動物演員」不需要任何訓練，它們的生活狀態就是最自然的表演。其中有一頭驢被稱為「驢中影后」，已參演多部劇，單日的片酬為500元，比人的收入還高。

「以前年輕人都在外打工，現在不少人都回來了。」村幹部表示，短劇拍攝村民們在家門口就能就業，還能照顧家庭。

袁橋村寨門樓。（央廣網）

《央廣網》報道，袁橋村地處嵩山世界地質公園，距禪宗祖庭少林寺約20公里，整個村子坐北面南，背靠少室山、南臨潁河畔。

據袁橋村《袁氏家譜》記載，袁氏先祖袁克誠在明朝的洪武年間，從山西洪洞縣遷居到河南登封，至今已有25代人。袁橋村是有近600年歷史、保存比較完整的整建制古村落。