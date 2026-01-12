河南36歲女患白蝕症遭無情夫拋棄　網民安慰：積極治療身體最重要

夫妻本是同林鳥，大難來時各東西。近日，河南一名36歲的李姓女子稱，兩年前她患上白蝕症，隨後容貌衰老，被孩童嘲笑是「裘千尺」，丈夫更是直接要和她離婚。不少網民評論安慰李女：「積極治療，身體才是最重要的。」



兩年時間，李姓女子形象大變。（河南衛視《小莉幫忙》）

河南衛視報道，李姓女子兩年前發現頭髮白了一片，檢查後確診是白蝕症。之後她形象大變，一頭濃密的頭髮消失不見，容貌更是「斷崖式」衰老，更因頭髮稀疏，被小孩子戲笑「裘千尺」。而結婚16年的丈夫對此不管不顧，「丈夫平常聚會都不叫我，嫌我丟人，怕我花他錢」

她一個人既要帶孩子又要洗衣做飯，精神壓力大也非常焦慮。丈夫提出離婚後，李女選擇離婚，但爭取到了孩子的撫養權。

1983年，羅蘭姐在李添勝監製的《神鵰俠侶》飾演面容極醜陋的裘千尺。（網上圖片）

李姓女子因頭頂頭髮稀疏，看起來很像裘千尺。（河南衛視《小莉幫忙》）

兩年前，李姓女子確診患上白癜風。（河南衛視《小莉幫忙》）

不少網民看到李姓女子的遭遇，紛紛勸安慰她「可以直接剃光，戴假髮，不要給自己太大壓力」、「這種男人不要也罷」、「積極治療，身體才是最重要的」。

對於李女的病情，醫生看診後表示，情緒很重要，思想負擔重、焦慮生氣都會影響白蝕症的擴散和發展，保持好的情緒和心情也是治療疾病的一劑良藥。