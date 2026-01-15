有片｜寧夏｢戲精｣小羊爆紅！　憑｢裝死｣技能身價飆逾300倍至13萬

近日，寧夏一隻出生10天左右的小羊，憑藉「裝死」絕技火爆網絡。只要成年人觸碰牠，牠就立刻緊閉雙眼，四腳朝天躺倒在地，一動不動地「裝死」，怎麼叫都不動。因為牠的「戲精」表演，甚至有人出價13萬元（人民幣，下同）求購。



只要成年人觸碰小羊，牠就立刻一動不動「裝死」。（羊城晚報）

如果是小朋友來撫摸小羊，牠就不會「裝死」。（羊城晚報）

雖然有人出13萬天價求購，但小羊主人並不願意賣。（羊城晚報）

《羊城晚報》報道，這隻小羊相當有靈性，除了成年人觸碰就「裝死」，牠還聽得懂主人的話，當聽到「３、２、１倒」指令，就立刻倒下不起。不僅如此，牠面對成年人和小朋友是兩幅面孔，如果小朋友來撫摸牠，牠會變得非常溫順聽話，不會抗拒「裝死」，與面對成年人就「裝死」完全兩個樣子。

小羊的主人是當地一名養殖戶，他原本帶着4隻小羊羔趕集售賣，另外3隻以每隻420元的市場價售出，唯獨這隻「戲精」小羊擅長「裝死」，讓不少買家以為牠有病遂放棄購買。但也有人識破小羊羔的「裝死」把戲，開出13萬元的天價求購，想把牠買回來當特色養殖招牌或吉祥物。

但小羊主人果斷拒絕，稱這隻羊和他有緣分，而且聰明得很，這種靈性多少錢都買不來。而且也想借小羊的熱度，讓更多人了解寧夏的羊肉、枸杞和八寶茶。目前，「戲精」小羊的影片在主人的抖音、快手播放量破千萬。