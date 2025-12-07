寧夏13歲女勇救掉入冰窟4歲男童　不留名離開全網尋人

綜合內媒報道，12月6日，寧夏吳忠同心縣一名4歲男童掉入冰窟，13歲女孩李佳婷救人後默默離去，並對父親稱衣服是被灑水車淋濕。女孩救人後身披毛氈的相片在網上引發關注，父親才知道女兒在外面救了人。



落水男童被救出。（寧夏日報）

12月6日下午3時，寧夏吳忠同心縣一名4歲男童在豫海湖嬉戲時，腳下冰層突然碎裂，男孩墮入湖水中，周圍的大人立即報警，但因擔心冰面再次坍塌不敢貿然上前。

救援现场。（寧夏日報）

危急時刻，一位路過女孩自告奮勇下水救人，她接過大人們找來的管子向冰窟走去。就在男孩也拽住了管子後，冰面突然塌陷，女孩墮入湖中，但還死攥着管子沒有放手。岸邊的大人見狀合力將女孩拖上岸。

此時消防救援隊員也趕到現場將男童救出，渾身濕透的女孩卻悄然離開。女孩救人後身披毛氈離開的照片在網上引發關註，全網開始尋找「小英雄」，男童家長也希望可以當面感謝。

救人上岸後全身濕透的李佳婷。（寧夏日報）

救人女孩回家後，對父親解釋自己的衣服被灑水車淋濕了。直到當晚11點多，女孩的姑姑刷到侄女救人影片，電話告知李曉輝，這位父親才得知女兒的英勇舉動，既後怕又心疼、欣慰。

據介紹，救人女孩名叫李佳婷，今年13歲。她說：「我身子輕，就想着趕緊把小弟弟救上來，其他的也沒多想。」李佳婷的父親表示，女兒身上有輕微劃傷，有些感冒，吃了藥，身體已無大礙。