蔣介石香港嫖妓之旅：上岸即｢見色心淫｣　事後憂染性病自認不上進

蔣介石的日記著作權於今年1月1日正式屆滿並開放閱覽。其中，蔣介石年輕時期詳實記錄的「買春」與「禁慾」心路歷程引發網民熱議。據日記，民國8年（1919年）時年31歲的蔣介石在香港留下「晚，嫖戲」紀錄，並在事後深感懊悔自責。



國史館公開蔣介石日記。（台灣國史館）

據日記描述，蔣介石於當年3月8日晚搭船前往香港，翌日早上船隻抵達香港港口，一早蔣介石約7點起床，在床上靜坐，時間約29分鐘。船隻在早上8點到達香港港口，由於霧氣太重無法停靠，直到中午12時終於靠岸。

蔣介石當天（3月9日）寄住香港大東旅社，沒想到，一到香港就又開始「思春」，自述「見色心淫，狂態復萌，不能制壓矣」。下午看完曾國藩著作後，晚間，蔣介石在其日記便留下了「晚，嫖戲」的明確紀錄。

嫖戲，事後又愁病不堪，八時後睡。

公開資料顯示，當時蔣介石年僅31歲，雖然名義上已與第一任妻子毛福梅結婚，但因婚姻是家族安排，兩人婚後沒幾年就沒有共同生活，狀態形同「已婚但單身」。

相關文章：史上最悲情蔣夫人陳潔如 至死無法揭蔣介石負心 成共產黨政協死於香港

+ 5

蔣介石事後充滿擔憂與自我審查，他在日記中寫下擔心染上性病，並反省自己先前在福建時都「無淫心」，為何到了香港繁華地帶就想找女人。

「是誠一生無上進之日矣」

事實上，蔣介石前一日才在日記中寫道，「色念、患得、機心、疑慮」等諸過未改，而香港對蔣介石來說也是色慾大考驗，其曾在前往香港前期許自己能經過考驗，但總是事與願違。

於是，蔣介石在3月9日的日記中也感嘆自己無法抑制慾望，承認自己「逐色、客氣、妄想、淫污」等諸過未改，甚至痛批自己「是誠一生無上進之日矣」。

同年日記記載染淋病

在同年7月，蔣介石還寫下「近日甚為淋病之苦，心生抑鬱也。以後兩星期，戒與潔如交媾，保重病體」，潔如即為蔣介石的其中一位前妻陳潔如。