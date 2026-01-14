百年非遺美食天津「狗不理」英文名叫Go Believe　網民讚：神翻譯

近日，有網民發文稱，發現內地百年老字號天津「狗不理」包子竟使用「Go Believe」作為英文名稱，與「狗不理」的中文發音巧妙呼應。一名天津狗不理包子門店工作人員稱：選用「Go Believe」作為英文名，一方面是順應市場喜好，另一方面也是為了方便向外國賓客介紹。



公開資料顯示，狗不理包子是始創於1858年的天津著名小吃，中華老字號、國家級非物質文化遺產。創始人「狗子」發明水餡半發麵工藝，包子口感柔軟、鮮香不膩。因其生意繁忙無暇應酬，被稱為「狗子賣包子不理人」，故名「狗不理」。

天津一家狗不理包子門店招牌。（狗不理官網）

據《界面新聞》報道，近日有網民在社交媒體發帖稱，自己在商場入駐品牌標牌上看到狗不理包子的英文名竟是「Go Believe」，恰好與「狗不理」發音相似。

評論區中，有網民表示從未聽說過這一譯名，也有網民認為翻譯得頗為「信達雅」。還有網民分析，若使用拼音或按字面直譯為「Dog Ignore」似乎都不太合適，「還是叫GO BELIEVE好聽」。

網民發現狗不理包子的英文名竟是「Go Believe」。（中國城市報）

1月10日，有內媒記者通過天眼查進一步查詢得知，狗不理集團股份有限公司早在2007年就已申請該商標，目前商標專用權期限為2022年5月28日至2032年5月27日。

一家狗不理包子門店的工作人員則表示，選用「GO BELIEVE」作為英文名，一方面是順應市場喜好，另一方面也是為了方便向外國賓客介紹。

狗不理集團股份有限公司早在2007年就已申請該商標，其大樓上早已有該商標。（官網圖片）

據了解，狗不理集團股份有限公司成立於1991年，法定代表人張彥森，註冊資本6500萬人民幣，旗下擁有多家全資子公司。截至2025年7月，狗不理在全國有12家門店，覆蓋5個城市。