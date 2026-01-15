23歲女患骨癌遭截肢　父母失聯自簽做6次手術求生：媽說她是負累

安徽合肥23歲的女孩「夏夏」在18歲確診骨癌、19歲截肢，自己簽字做過了6次重大手術，5年來一路與癌症對抗。近日，她再度傳出癌細胞轉移至肋骨與胸膜，需展開新一輪治療。



更讓人心疼的是，患病以來，她的父母失聯，父親一次都沒有來看望過她，媽媽也在她生病一年後斷絕了聯繫，還說她是家裏的負累。不過，複雜的家庭情況讓夏夏早早地學會了獨立，面對病情，她選擇樂觀面對生活，並在社交帳號年齡欄填寫了「100歲」，希望能夠實現活下去的願望。



面對絕境，夏夏在樂觀面對。（抖音：@奇蹟夏夏（血槽65%））

夏夏右腿截肢，媽媽說她是負累。（澎湃新聞）

高考時暈倒確診骨癌 右腿截肢：換一條命很值

高考前，夏夏發現身體出現異狀，右腿經常劇痛，但因學業未及時就醫。2021年，夏夏在數學考試中當場暈倒，送醫檢查後確診為骨癌，是一種非常兇險的癌症。

患病之後，夏夏陸續接受多次化療、肺部切除等6次大型手術，甚至右腿也沒保住。對於失去右腿，她樂觀面對平靜地表示：「一條腿換一條命，很值得。」

父母失聯 自己簽字手術 希望活到100歲

治療期間，夏夏幾乎是獨自承受一切。她透露，父親在她生病後從未探望，母親則在一年後與她斷絕聯繫，甚至直言她是「累贅」。在缺乏家庭支持的情況下，她自己簽署手術同意書、存錢購買義肢，輾轉各地求醫。

為了負擔龐大的醫療費用，曾是美術特長生的夏夏靠擺攤販售手工藝品，努力維持生活與治療開銷。在她的社交賬號上，年齡那一欄，她鄭重地填上了「100歲」。她表示，她的心願就是活到100歲。

夏夏的父母都不管她了。（澎湃新聞）

2026年初，夏夏再度檢查出癌細胞轉移至肋骨與胸膜，目前正在上海瑞金醫院評估治療方案，預計接受新一輪化療、標靶治療及手術。

有網民在街邊看到擺攤的她，通過影片講述了她的故事，夏夏也因此受到媒體和網民的關注。大家紛紛在她的賬號下留言，「公主，請一定要恢復健康」、「生活很苦，但你很甜」、「在哪兒擺攤，我也買一個」。