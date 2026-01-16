河南13歲男孩泡澡20分鐘後腦出血　醫提醒：男性常泡熱水影響生育

近日，河南鄭州一名13歲男孩在接近40℃的澡堂內泡澡20分鐘後，突然意識模糊。緊急送醫後， 男孩被診斷為腦出血。醫生提醒，男性如經常長時間泡40℃以上的熱水澡，可能會導致睾丸出現損傷，致生精上皮細胞受損，影響生育。



男孩送醫被診斷腦出血。（都市報道）

《都市報道》報道，1月12日，河南鄭州一13歲男孩隨父母到當地澡堂洗澡，在泡了20分鐘澡之後，他起身準備搓澡。在搓澡過程中，師傅突然發現男孩沒有反應，緊急送醫檢查，發現其顱內已出血。

鄭州大學第一附屬醫院醫生霍玉鋒稱，問診時，孩子父母稱澡堂水溫過高，差不多有40℃，再加上孩子泡澡過程中未及時補充水分，導致血管擴張、血容量下降、血液濃稠引發循環功能障礙，最終導致腦出血。

鄭州大學第一附屬醫院醫生霍玉鋒。（都市報道）

醫生介紹，年齡越小，長時間泡熱水澡出現低血壓、休克的風險就越大。對於發育未完全的兒童與青少年來說，不建議長期或經常泡澡。另外，男性如經常長時間泡40℃以上的熱水澡，可能會導致睾丸出現損傷，致生精上皮細胞受損，影響生育。

醫生提醒，泡澡時要注意時間把控，一般10分鐘內最佳。同時，在泡澡過程中，要及時補充水分。