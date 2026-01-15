寧波女嬰小洛熙死亡案下週開庭　家屬曾控過渡醫療致她血流乾而亡

據內媒報道，寧波5個月大女嬰小洛熙心臟手術後死亡案，將於1月19日在寧波市海曙區人民法院開庭。據此前報道，一名5個月大的早產女嬰「小洛熙」，於11月14日在寧波大學附屬婦女兒童醫院接受心臟手術後不幸離世，當地衛健委通報已確認診療存在過失。



據《瀟湘晨報》報道，1月15日，有內媒記者查詢天眼查天眼風險資訊發現，寧波大學附屬婦女兒童醫院（寧波市婦女兒童醫院、寧波市婦幼保健院）新增一則開庭公告，原告為小洛熙父母許某、鄧某，涉及醫療損害責任糾紛案件，該案將於1月19日在寧波市海曙區人民法院開庭審理。

案件相關信息。（天眼查截圖）

涉事醫院相關資料。（天眼查截圖）

據此前報道，11月14日，女嬰「小洛熙」在寧波大學附屬婦女兒童醫院接受心臟房間隔缺損修補手術時離世，引發社會關注。

事發後，家屬委託湖北崇新司法鑑定中心進行屍檢。獲取的屍檢報告部分內容顯示「小洛熙」手術創口未縫合、心臟補片未完全覆蓋缺損。

小洛熙媽媽曾在短視頻平台上多次實名舉報涉事醫師（抖音＠小洛熙媽媽）

對此，「小洛熙」父親質疑：「我們小孩都沒有這個病，哪來的手術指徵（Surgical Indications）？」其母親更哭訴：「小孩明明沒有7毫米的那個洞的房缺，硬生生給我們寫上有7毫米的，小孩是因血流乾而死的。」

針對此事件，2025年12月14日寧波衛健委發佈通報稱，明確該醫療團隊在診療過程中存在風險評估不足、手術操作過失、術中突發情況告知不及時等問題，包括主刀醫生在內多人被處理。

2025年12月23日，寧波市已啟動醫療事故技術鑒定程序，針對家屬與醫院的醫療損害責任糾紛訴訟，寧波市海曙區人民法院已經依法受理。