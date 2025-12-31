谷元旦春節消費 內地提前發625億元國債 買車、手機等受惠
撰文：許祺安
出版：更新：
據中國國家發改委網站消息，國家發展改革委、財政部印發的《關於2026年實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策的通知》12月30日對外發佈，明確2026年「兩新」政策的支持範圍、補貼標準和工作要求。
為滿足元旦、春節等旺季消費需求等，近日，國家發展改革委會同財政部，已向地方提前下達2026年第一批625億元（人民幣，下同）超長期特別國債支持消費品以舊換新資金計劃。
2026年「兩新」有哪3個方面的優化？
一是優化支持範圍。設備更新方面，增加老舊小區加裝電梯、養老機構設備更新，在安全領域增加消防救援、檢驗檢測設備更新，在消費基礎設施領域增加商業綜合體、購物中心、百貨店、大型超市等線下消費商業設施的設備更新。
繼續實施汽車報廢更新和汽車置換更新補貼；繼續實施家電以舊換新補貼，支持範圍聚焦冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦、熱水器等6類産品；同時，將數碼産品購新補貼拓展為數碼和智慧産品購新補貼，支持範圍包括手機、平板、智慧手錶（手環）、智慧眼鏡和智慧家居産品（含適老化家居産品）
二是優化補貼標準。包括優先支持更新為電動貨車、在保持汽車補貼上限不變的基礎上，將定額補貼調整為按車價比例進行補貼等。
三是優化實施機制。嚴厲打擊騙補套補和「先漲後補」等違法違規行為。
汽車以舊換新補貼范圍擴大
中國商務部等部門12月31日發佈關於2026年汽車以舊換新補貼實施細則，明確參與申領2026年汽車報廢更新補貼舊車的註冊登記時間，相比2025年進一步擴大支持範圍。
此外，細則還明確，汽車以舊換新按照新車售價比例給予補貼，報廢更新最高補2萬元，置換更新最高補1.5萬元。
據中國商務部數據顯示，今年1月至11月，消費品以舊換新帶動相關商品銷售額超2.5萬億元，惠及超3.6億人次。其中，汽車以舊換新超1120萬輛，在同期汽車總銷量中的佔比超過三分之一。
