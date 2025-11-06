湖南醫院副院長出軌眼科主任　疑值班室CCTV錄下不雅片全網瘋傳

綜合內媒報道，有網民稱湖南省人民醫院一位男性副院長與該院眼科女性副主任存在不正當關係，質疑存在權色交易。網上更流傳一段疑似為二人工作時間在值班室發生關係的不雅片。



湖南省衛生健康委11月6日發佈情況通報称，近日網傳省人民醫院祖某某、曾某生活作風問題，經核查，情況基本屬實。目前，已對涉事人員暫停職務進行調查，將依規依紀嚴肅處理。



網傳影片截圖。

涉事祖某某。

據報道，網傳CCTV片顯示，時間為2025年8月18日（周一）下午3時許，一男一女在梳化上有不雅動作，梳化上還有多用於手術室的「一次性手術舖單」，旁邊有辦公桌，事發地點疑為醫院值班室。有網友稱，兩人存在不正當關係，質疑存在權色交易。

涉事曾某。

網傳影片。（截圖）

湖南省人民醫院官網顯示，該副院長為主任醫師、教授、博導及博士後合作導師，現任該院副院長。涉事女子是眼科副主任，博士，主任醫師，副教授，碩士研究生導師。

湖南省人民醫院。

已經暫停接診 醫院稱正調查

內媒記者分別於10月21日、10月29日、11月6日，通過湖南省人民醫院預約掛號小程序查詢，發現傳聞中的兩人，近期均無專家接診號源。

涉事醫生停診。

