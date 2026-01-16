獨居者App「死了麼」下架　公司徵集新名　網上湧現大量相似軟件

曾於近日爆紅、登上蘋果應用商店中國區付費榜首的獨居安全應用程式「死了麽」，在1月15日正式從中國大陸的蘋果App Store及安卓應用商店下架。創始人之一郭先生向《中國藍新聞》證實，軟件確實已被下架，但未透露具體原因。目前中國區用戶已無法搜尋或下載該App，不過海外版本（如美國、新加坡等地）仍可正常使用。另一方面，商店內湧現大量功能相似的模仿應用程式，如「活著麽」、「Dead Yet？Pro」、「死了麽漂流版」等。



「死了麼」app一度登上內地Apple App Store付費榜第一。（資料圖片）

「死了麽」是一款專為獨居人群設計的輕量化安全工具。用戶只需事先設定緊急聯絡人，並定期在App內進行「簽到」確認自己「還活著」。若連續多日未簽到，系統將於次日自動透過電子郵件通知緊急聯絡人，提醒可能發生意外。

該App由三位「95後」年輕開發者組成的小團隊遠端協作開發，歷時約一個月完成，最初於2025年5月低調上線，近期因簡單直白的功能與名稱迅速走紅，一度衝上中國付費榜第一，單價8元人民幣。

爆紅後，App名稱「死了麽」引發兩極評價。部分網友認為名稱直擊現實卻帶有「晦氣」，建議改為較溫暖的「活著麽」；也有使用者覺得這種黑色幽默正是吸引點。

創始開發團隊成員之一呂先生介紹，團隊只有三人，平時都有自己的工作，通過遠程方式進行協作。早在兩三年前，他們就在社交平台上留意到相關需求，「近幾年大家都會討論『什麽APP是每個人都需要的，並且一定會下載的』，就有網友提到『死了麽』App，這個創意出來之後有很大的討論度，於是我們看到了其中的需求，並且這件事本身也很有意義，於是我們就嘗試去註冊這個名字，發現可以註冊，後續又用了一個月時間完成了開發。」

面對爭議與全球化需求，團隊於1月13日晚間在官方微博宣布，將於新版本中正式啟用全新全球化品牌名稱「Demumu」，並強調未來將把這套源自中國的守護方案推向世界，服務更多獨居群體。郭先生解釋，「Demumu」前半段「De」取自英文「Death」（死亡），保留核心概念；後半段「mumu」則帶有親切、可愛的感覺。

1月13日晚間，官方微博宣布「死了麼」改名「Demumu」。（微博截圖）

然而，更名宣布後僅一天，1月14日團隊再度發文，表示之前的更名嘗試「未能盡如人意」，決定將命名權交還給用戶，公開向全網徵集一個響亮的新名字，「名字是產品的靈魂，更是連接你我的紐帶。之前的更名嘗試未能盡如人意，所以我們決定把命名權交還給最懂它的你們。誠邀各位大開腦洞，為我們取一個響亮的新名字」。活動獲得大量網友熱烈參與，留言數以千計。

公司徵集「響亮的新名字」。

就在團隊徵名期間，1月15日「死了麽」卻突然從中國應用商店全面消失。與此同時，商店內湧現大量功能相似的模仿應用，如「活著麽」、「Dead Yet？Pro」、「死了麽漂流版」等。其中一款名為「Demumu-還活著麽？」的App更宣布將於1月24日上線。對此，郭先生強調真正的「Demumu」是他們的全球化品牌，該款「Demumu-還活著麽？」與原團隊無關，屬於仿冒產品。