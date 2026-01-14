獨居者App｢死了麼｣改名Demumu　創始人解畫：新名字源於Death

一款名為「死了麼」的App近日在內地引發關注。據內媒報道，這款定價8元人民幣（下同）的App於1月8日登上Apple App Store付費軟件排行榜首位。該APP命名曾引發爭議，官方1月13日宣布， 將於即將發佈的新版本中，正式啟用全球化品牌名Demumu。



「死了麼」app迅速登上內地Apple App Store付費榜第一。

1月13日，「死了麼」APP發佈消息稱，經團隊審慎決策，「死了麼」APP將於即將發佈的新版本中，正式啟用全球化品牌名Demumu。又稱未來Demumu將繼續秉持安全守護的初心，把源自中國的守護方案帶向世界，服務全球更多獨居群體。

據《藍鯨新聞》，該App創始人郭先生表示，「Demumu」是一個經過團隊慎重討論後創造的詞彙。他解釋道，其前兩個字母「De」取自英文單詞「Death」，用以緊扣「死亡」這一核心概念，在傳播上承接了此前「死了麼」的話題熱度。而後半部分的「mumu」則旨在營造一種親切、可愛的Q萌感。

獨居者App｢死了麼｣改名Demumu。（微博截圖）

1月8日起，一款名為「死了麼」的App在Apple App Store迅速攀升，並登上付費應用排行榜第一名，下載量增長速度非常快。

「死了麼」的名稱引發熱議，開發團隊成員之一呂先生曾表示，暫時不考慮更名。他解釋說，在中國社會，「死」這個字很少被直接提及，「但是死是每個人都必須去面對的事情，當人知道了自己死亡的結點，或許才可以更好地面對當下。」

盡管投入微小，但「死了麽」APP已實現盈利。據《藍鯨新聞》報道，創始人之一的郭先生稱，已接到一些個人、機構和身邊朋友的投資意向，目前希望能更多的接洽資本。另外，郭先生透露，計劃以100萬元出讓公司10%的股份。若以此計算，該APP的估值已達到1000萬元人民幣。

據介紹，該應用的核心功能定位於服務獨居人群的安全監測。其官方描述稱，這是一款「輕量化安全工具」。用戶需要先設置緊急聯繫人，然後每天在應用內進行「簽到」。

如果用戶連續多日未完成簽到，系統將在次日自動發送郵件通知其預設的緊急聯繫人，防止獨居者發生意外後無人知曉。此外，用戶可以綁定智能手環，一旦設備檢測到沒有脈搏，就會立刻啟動「一鍵收屍」功能，甚至還可以支持用戶提前選擇靈車司機和下葬音樂等設置。

《新京報》曾發表評論文章稱，該App迅速引發關注，也和當前的社會形態變遷有關。根據全國第七次人口普查數據，截至2020年底，中國一人戶家庭超過1.25億戶。

「死了麼」走紅並非製造焦慮，而是把一種原本被忽視、卻普遍存在的風險攤開來：當獨居成為越來越多人主動或被動的生活狀態，安全如何兜底、意外如何被更早發現，就不再只是個體問題，而是社會需要共同面對的現實課題。