內地知名主持人李湘被多個社交平台封號　網民瘋傳三大可能原因

內地知名主持人李湘的多個社交平台帳號周五（16日）被禁止關注，包括抖音、微博、小紅書等。微博提示消息顯示，該用戶因違反法律法規或《微博社區公約》被禁止關注。



以李湘的抖音帳號為例，頁面顯著標示「該用戶被禁止關注」，若點擊「關注」按鈕，後台會發送即時提示「該用戶被禁止關注」。李湘最新一條抖音於2025年12月31日發布，內容為女兒王詩齡（Angela）與藝人張藝興一起跨年的圖片。

李湘微博提示：該用戶因違反法律法規或《微博社區公約》被禁止關注。（微博）

公開資料顯示，李湘1976年2月10日出生於湖南省長沙市，中國傳媒大學播音主持專業畢業，為主持人、演員，現任360娛樂總裁。

她曾長年於湖南衛視主持多個知名節目，包括《超級女聲》、《快樂大本營》等。其前夫為導演王岳倫，二人2021年離婚，育有一女王詩齡。2023年8月底，李湘曾在微博宣布退休。

對於李湘被封號，輿論出現各種揣測，其中有聲音指向李湘時常炫富，帶著女兒王詩齡時常參加時尚與上流圈活動，並可能觸及了2025年「清朗行動」針對炫富及拜金主義等不良價值觀的整治紅線。第二個可能是涉及稅務違規，因其名下本有眾多企業，但其中14家目前已經註銷，引發外界質疑其稅務合規性。最後是網傳與私隱侵權事件有關，惟皆未獲得證實。

