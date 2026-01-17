廣州萬人進山「畫馬」　爬陡坡翻圍牆有人跌倒　園方緊急關閉路線

馬年將至，一些行山跑步愛好者發起的創意徒步玩法「畫馬」走紅，上萬人湧入廣州大夫山森林公園打卡，期間有人爬陡坡翻圍牆還不慎跌倒，景區只能將「畫馬路線」關閉。



網民們進山後的運動軌跡，形似一匹馬。（羊城晚報）

《羊城晚報》報道，「畫馬路線」指徒步約14-16公里後，在山區的運動軌跡形似一匹馬。路線大部分位於廣州大夫山森林公園內未開發區域，沿途需要翻越圍牆、陡坡等，穿越難度很大。

1月15日，廣州市番禺區大夫山森林公園管理中心工作人員透露，「畫馬」路線不在常規遊覽路線內，是遊客自行開發，已有不少網民曬出了自己的「畫馬」打卡攻略。

行山愛好者打卡廣州的運動軌跡，用時12小時。（黃河新聞網）

工作人員介紹，該路線很早之前就有，走的人不多，但元旦之後持續走紅，高峰期一天就有上千人來爬。大部分徒步者來自東莞、深圳、惠州等周邊城市，在網上聯繫後，組團前來。工作人員估計，目前已有上萬人走過「畫馬路線」。

遊客通過踩踏樹苗，硬生生走出一條路來，對生態造成了不少的破壞，目前已有幾個點位存在滑坡風險。此外，遊客們的安全也難以得到保障。

工作人員開展勸導提醒工作。（黃河新聞網）

此前，園方已經在入口處拉起警戒線，但效果不大，無奈之下，園方於1月14日設置鐵馬封閉了「畫馬路線」，且安排工作人員進行勸導。

廣東國鼎律師事務所何生廷律師表示，遊客擅自進入景區非規劃遊覽區域，踩踏樹苗、破壞生態的行為，不是單純的「不文明行為」，而是具有明確違法性的侵權行為，可以根據破壞情節輕重處理。