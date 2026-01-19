誤將燃料當水沖藥　河南7歲童服後多器官衰竭入ICU　爺爺極自責

1月16日，河南周口7歲男童軒軒因感冒不適，爺爺餵藥時，誤將瓶裝的「無色礦物油燃料」當作礦泉水為其沖服感冒藥。軒軒服後隨即出現不適，並在短短數小時內意識模糊。軒軒因肝腎功能受損留醫ICU，需接受透析治療，目前治療費用已近6萬元（人民幣，下同）。



軒軒已有意識，但是腎部一直流血。（抖音：@我是小樂軒的爸爸）

內地傳媒報道，爺爺用家中的一瓶「礦泉水」沖感冒藥，惟軒軒服用後發覺味道有異，爺爺嘗過始發現有問題，他嘗試為軒軒摳喉催吐但未成功。

軒軒的病情急轉直下，從上午的嘔吐到中午的意識模糊，直至當晚11時才送入省級醫院ICU，但此時他已無法說話，呼叫無回應。醫生檢查後，發現他肝腎功能受損，需接受透析等治療。

軒軒喝的「無色火鍋燃料」。（抖音：@我是小樂軒的爸爸）

爺爺後來才得悉，軒軒誤喝了「無色礦物油燃料」。這種「礦物油燃料」外觀與水無異，極具欺騙性，一旦進入人體會迅速對內臟器官造成化學性損傷。

1月19日，軒軒父親透露，兒子意識已清醒，「胃管摘去了，看能不能吃點流食」，但腎臟一直流血，「我當時（聽到消息）心都碎了，天塌了」。

他表示，事發後爺爺感到非常自責，吃不下睡不着，妻子已經辭職趕回家，「沒有埋怨爺爺，只希望孩子能夠好起來」。據介紹，軒軒的治療已花費近6萬元，家屬已在網上籌到4萬元善款。