恩將仇報｜四川女老闆好心借同行4萬反遭掐死 疑犯潛逃28年落網
撰文：吳真銘
近日，四川瀘州市公安局成功破獲一起發生於28年前的命案。被害吳女於1997年離奇失蹤。2025年6月7日，因公交商城翻修，警方發現吳女的屍骨。原來，吳女曾借了4萬（人民幣，下同）給陳某芬周轉，後因陳某芬無力償還，與丈夫聯合痛下殺手。此後，陳某芬洗白身份、多次整容，逃亡近30年，現已落網。
商場整修意外發現屍骨
瀘州警方介紹，2025年6月，有工人在瀘州公交商九樓花壇的瓷磚裏發現一堆捲曲的白骨，但其DNA在全國失蹤人口庫卻沒有記錄。
在調查過程中，一位知情人提到，1997年2月，公交商城某服裝批發店的女老闆吳某萍失蹤整整28年。民警將知情人帶來的照片與白骨作對比，吳某萍的衣物與白骨殘存服裝一模一樣，確認屍骨身份就是吳某萍。
兇手身份洗身份整容逃28年
警方輾轉得知，當時吳某萍店內有一名員工，對方稱，吳某萍失蹤當天是被商場服裝行業同行陳某芬喊走。
經偵查發現，陳某芬已經改名為陳某宇。陳某宇早年利用戶籍系統尚未上網的漏洞，多次更改身份。此外，她曾多次出境韓國，警方懷疑她是否已整容。
警方找到一張陳某宇20多年前的身份證照片，經公交商城老員工辨認對比，陳某宇最終被鎖定身份。9月25日，陳某宇前夫楊某根的照片也被瀘州證人認出，案發前兩夫婦到過公交商城，案發後雙雙消失。
因無力償還債務起殺心
警方將兩人拘捕。經疑犯交代，吳某萍曾出借4萬元（人民幣）給陳某芬，後因陳某芬無力償還該債務，夫妻二人誘騙債主吳某萍到四樓一門市將其掐死，隨後抬屍掩埋於花壇內，並搶走受害人金銀首飾。
至此，塵封28年的失蹤案水落石出。網民唏噓：「別人借錢與你周轉，你倆卻恩將仇報將人殺害。28年沉冤得雪，算是法網恢恢疏而不漏，希望法律嚴懲。」
