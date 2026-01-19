青島白虎因美貌走紅被讚虎界｢劉亦菲｣ 全球僅存200餘隻｜有片
撰文：吳真銘
出版：更新：
近日，青島動物園一隻孟加拉白虎因美貌在網絡走紅，不少網民驚呼，沒想到還有長相如此漂亮的老虎，稱牠為虎界「劉亦菲」。據青島動物園飼養員華玉龍介紹，這隻孟加拉白虎深受各地朋友喜愛，已經走紅兩三年之久，很多人從外地坐飛機、趕高鐵來看。
《大眾日報》報道，青島動物園11歲的孟加拉白虎「小孬」憑雪白皮毛、秀氣面龐走紅，被網民讚為虎界「劉亦菲」。其優雅神態引網民調侃「見過狐媚子，頭一次見虎媚子」，不少外地遊客專程乘高鐵飛機到青島打卡。
社交平台上，不少網民發出它的美照，還誇獎其無須化妝就有「全包眼線」。飼養員華玉龍介紹， 「小孬」是雌性，兩三年前就已經有不少朋友在關注，是園區的「明星」老虎。
小孬共有5隻兄弟姊妹，它是家族中的長女，另有「兄長」大白和「妹妹」山山，也有不少粉絲。華玉龍介紹：「因為她是女孩子，性格較為靦腆，小時候有一點膽小，所以就起了這個名字。」
據介紹，孟加拉白虎是孟加拉虎的一個變種。由於基因突變，導致孟加拉虎原本橙黃色底黑色條紋的毛髮轉變成白底黑紋。孟加拉白虎數量稀少，世界上僅存兩百餘隻，主要分布在美國、英國、印度和中國等，均為人工飼養。
