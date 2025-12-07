有片｜杭州動物園黑熊襲擊飼養員　園方：因興奮搶食，人熊未受傷

12月6日，杭州野生動物世界一隻黑熊在上台表演前，突然撲倒表演者，其他工作人員見狀立即用工具將黑熊拉開。12月7日，園方回應稱，被撲倒的是黑熊飼養員，因隨身帶了黑熊愛吃的食物，牠見到後便興奮撲上去搶食，飼養員和黑熊沒有受傷。園方已決定立即取消黑熊的行為展示。



影片顯示，兩隻黑熊原本一前一後，各自跟隨飼養員從台下走過，但其中一隻黑熊在準備上台前一刻，突然在台邊撲倒飼養員，在場邊其他工作人員見狀，立即用膠椅、長竹等工具將黑熊拉開。

飼養員不斷嘗試用手推開黑熊但無果，後來有工作人員用小型籃球架控制住黑熊，飼養員才得以解脫，並走上前與其他工作人員合力將黑熊拉回後台。

黑熊撲倒飼養員。（影片截圖）

《瀟湘晨報》報道，在場觀眾表示，表演隨即取消；有遊客稱自己有被嚇到，看到飼養員衣服被扯破。

《極目新聞》報道，杭州市富陽區有關部門工作人員回應稱，現場沒有造成人員傷亡，是意外事件，可能是飼養員袋中的食物被熊聞到，黑熊才開始搶袋中食物。

其他工作人員用膠椅、長竹等工具試圖將黑熊拉開。（影片截圖）

有工作人員用小型籃球架控制住黑熊。（影片截圖）

12月6日晚，杭州野生動物園在社交賬號拍片回應事件，並配文「胡蘿蔔引發的糾紛——關於熊二和馴養員的『打架』事件」。在片中，飼養員寵溺地撫摸黑熊並稱「這下我們出名了吧」。

12月7日，杭州野生動物世界表示，飼養員隨身帶了黑熊愛吃的食物，黑熊看到後興奮撲上去搶食，飼養員和黑熊均未受傷。

園方公告稱，雖然飼養員和動物均未受傷，但因現場處置能力不足，仍為遊客帶來不良體驗，園方深表歉意。同時，園方決定立即取消黑熊的行為展示，並會妥善安撫和觀察相關動物，確保牠身心健康。