醫生左右不分開錯腦　內蒙漢術後癱瘓3年　家屬提300萬賠償被拒

3年前，內蒙古包頭市的王先生因腦出血接受開顱手術，但家屬在術後發現，醫生「先開了左腦」，發現出錯後才又加開右腦。

王先生術後左側身體癱瘓，至今仍臥床留院。家屬控訴，醫院原本負責的護工費於近期中斷，並拒絕300萬（人民幣，下同）的賠償要求。目前，當地衛健委已介入調查。



患者右腦出血被誤開左腦 醫生發現出錯又開右腦

《紅星新聞》報道，2023年1月，王先生在家中摔倒不起後被送至包頭市中心醫院，隨後被確診右腦出血需緊急手術。

其妻潘女士回憶，「當天11點推進手術室，下午5點左右，醫生給我說右側開顱，血腫清理得很乾淨，關顱時左側鼓包，需要探測，我又簽字了，晚上10點多才從手術室推到ICU。」手術7天後又做了CT，發現左腦有血。

術前的王先生和其妻子。（紅星新聞）

雖然醫院解釋了左腦有血的原因，但潘女士及家人仍有懷疑，於是詢問其他醫院的專家，被告知「左右腦開顱開錯了」。她向包頭市中心醫院主治醫生、科室、醫院，醫調委反映，最終醫生和醫院承認手術時先開左腦。

術後的王先生。（紅星新聞）

術後左側身體基本癱瘓 家屬索償300萬被拒

在有主治醫生曾某簽名並蓋有醫院印章的「陳述答辯」上顯示，雖然因失誤左側開顱並出現硬腦膜外的血腫，但並未影響患者生命及甦醒，未造成肢體運動功能障礙。

不過，王先生術後的左側身體基本癱瘓，至今仍住院治療。潘女士介紹，醫院曾承諾承擔費用並每月支付約1.8萬元護工費，但今年1月起該費用被停。去年11月，家屬依據律師建議提出300萬元賠償，遭到醫院拒絕。目前，潘女士已向包頭市衛健委投訴。

涉事醫院。（官網截圖）

1月16日，包頭市衛健委醫政科證實，多個部門正在調查處理此事。包頭市中心醫院神經外科工作人員稱，涉事醫生已不在原科室。