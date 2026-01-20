4個半月嬰兒泡藥浴五十分鐘「翻白眼」身亡　醫生：肝腎均有異常

1月16日，雲南曲靖羅平縣一名四個半月大的嬰兒在某母嬰店泡藥浴後出現異常，家人緊急送醫，經搶救無效死亡。1月19日下午，當地警方已接到報警，正在調查中。羅平縣市場監督管理局工作人員表示已介入此事。



《縱覽新聞》報道，嬰兒的母親劉女士稱，前些日子，孩子有些感冒並伴有咳嗽的症狀。在朋友的推薦下，1月16日下午1點20分左右，她帶着孩子來到當地一家母嬰店內給孩子泡藥浴。

劉女士女兒當時泡藥浴時的情況。（縱覽新聞）

「朋友說自家小孩咳嗽在他家洗過，我去之前也問過店員說可以，她才帶了孩子來。」劉女士說，孩子泡「藥浴」前店裏沒有告知水中放了什麼藥材。她當時用手試溫後發現水溫比較高，提出疑問後，店員解釋是「藥浴要這個水溫才可以」。

整個泡澡過程持續了約四五十分鐘。下午2點10分左右，劉女士發現孩子「翻白眼，眼睛無神了，嘴巴沒有血色。」店員起初稱孩子只是想睡覺，在劉女士堅持孩子狀況不對要求送醫之後，店員才幫忙將孩子衣物穿好，送往醫院就診。

劉女士稱孩子「狀況不對」。（縱覽新聞）

經羅平縣人民醫院搶救，次日（1月17日）凌晨，孩子被醫院宣告死亡。醫生稱孩子肝臟、腎臟都出現了異常，但具體的死亡原因還不清楚。目前，孩子尚未進行屍檢。

羅平縣馬街派出所工作人員表示已接到上述事件的報警，目前正在調查中。馬街市監所工作人員也表示，目前正在處理此事，其他情況暫時不便透露。