短劇演員爆料：劇組為慳時間任由嬰兒長時間淋｢大雨｣喊到撕心裂肺

近日「短劇淋雨嬰兒片酬僅800元」登上微博熱搜。1月17日，內地短劇演員邢昀發文批評某劇組夜裏拍雨戲，一直讓孩子淋灑水車製造的「大雨」。她透露，劇組為了節約時間沒用「假孩子」代替。據了解，該場戲嬰兒的片酬僅800元（人民幣，下同）。網民怒轟： 「要是得肺炎，800都不夠治」。



《上觀新聞》報道，1月17日，內地短劇演員邢昀發文批評某劇組夜裏拍雨戲：「灑水車那種瓢潑大雨打傘只能遮住頭皮，孩子被淋了好久，哭的撕心裂肺！」她稱因為要拍近景，她和對手女演員臉上不能有雨，所以傘不能放低，最好的解決辦法是拍她們的時候把孩子換成假孩子，但是劇組為了節約時間就沒有換。

邢昀稱因要拍近景，傘不能打低。（影片截圖）

據報道，該場戲嬰兒片酬僅800元，部分家長因經濟壓力接受此類拍攝。

該事件登上熱搜後，引起網民憤怒：「家長心真大！」「父母怎麼捨得」。也有網民認為家長可能不知情。另有網民表示：「要是得肺炎，800元都不夠治療」。

1月18日，邢昀再回應表示「我們演員能做的只有快速配合導演拍完讓孩子早點收工，其他的我們什麼都做不了，而且後來我和對面女演員都發火了，讓劇組快點拍，說孩子受不了了。發出來就是呼籲以後少點這種情節」。