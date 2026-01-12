廣西大媽孭嬰兒跑步致頭部劇烈晃動　辯稱「晃動才睡得著」引憂

近日，廣西南寧南湖公園內，一位成年人背著僅數月大的嬰兒跑步，嬰兒的頭部隨跑步節奏左右搖晃，有路人見狀上前提醒，對方卻稱「只有晃動才能睡得着」。

有醫生提醒，嬰幼兒腦部及頸椎極為脆弱，如此大幅度晃動極易引發「搖晃嬰兒綜合症」，輕則導致腦部出血，重則引發癲癇、智力障礙甚至死亡。



影片顯示，一位女跑友背著僅數月大的嬰兒在廣西南寧南湖公園內跑步。拍片者稱，她目睹後曾上前提醒此舉危險，但對方稱「他/她喜歡這樣，只有這樣晃他/她（我沒看清男娃女娃）才睡得著」。

一位女跑友背著僅數月大的嬰兒在公園內跑步，嬰兒的頭部隨跑步節奏左右搖晃。（影片截圖）

拍片者稱，她聽到後感到很無語，認為對方並非第一次背著嬰兒跑步，自己人微言輕，所以決定在網上公開影片並定位南湖，希望女跑友的家人或朋友能得悉，同時她已通知公園保安，希望大家能幫忙多加提醒女跑友此行為危險。

北京廣播電視台《北京時間》報道，南湖公園工作人員稱，該名女跑友年約50多歲，常到公園鍛煉，背著的應該是孫女，「大概6、7個月大」。有家長認為，嬰幼兒的腦部尚未發育完全，晃動容易有健康問題。

有家長認為，嬰幼兒的腦部尚未發育完全，晃動容易有健康問題。（北京時間）

南寧市婦幼保健院新生兒科主任醫師曾貴祥介紹，這樣晃動嬰兒，輕則會導致蛛網膜下腔出血，或硬膜外出血，若晃動幅度再大，可能會令腦實質出血，還有機會造成頸椎脫位，更會增加患上搖晃嬰兒綜合症的風險，嚴重時可導致癲癇、智力障礙、肢體癱瘓甚至死亡，且損傷多為不可逆。

南寧市婦幼保健院新生兒科主任醫師曾貴祥提醒，嬰幼兒腦部及頸椎極為脆弱，如此大幅度晃動極易引發「搖晃嬰兒綜合症」，輕則導致腦部出血，重則引發癲癇、智力障礙甚至死亡。（北京時間）

什麽是搖晃嬰兒綜合症？

「晃嬰綜合症」全稱搖晃嬰兒綜合症，是一種因用力搖晃嬰幼兒造成的嚴重腦損傷，可損傷或破壞兒童的腦細胞。

在輕微病例中，患兒在遭受搖晃後可能看似無礙，但隨着時間推移可能出現健康問題，症狀表現為皮膚蒼白或變色、食欲欠佳、嘔吐、難以保持清醒、昏迷等。

武漢大學人民醫院神經外科學科帶頭人陳謙學曾稱，嬰兒還處於成長發育階段，大腦發育不健全，抗損傷能力比成人弱。若大腦受到拋、接等大幅度動作的刺激，可能產生一定損傷。家長哄孩子時，要讓嬰兒的頭頸部、胸部、腹部與軀幹整體移動，但幅度不能過大，如高度、頻率與幅度超過正常範圍，或導致部分嬰兒出現損傷。