四川情侶為騙保險燒二手車謊稱「車輛自燃」索賠45萬　下場曝光

四川一情侶為騙保險，私家車上點燃，向保險公司索賠45萬元（人民幣，下同）。在被第三方檢測出來純電車的前機艙有汽油殘留後，兩人被警方拘留，雙雙獲刑並處罰金。



《紅星新聞》報道，2025年8月，四川雁江區公安分局接到一家保險公司報案稱，一輛純電SUV於同年6月9日在高速公路上「自燃」，車主艾某和李某索賠45萬元，第三方檢測卻在車內前機艙發現有汽油殘留。

被燒毀的私家車。（紅星新聞）

電車有汽油？車主還不讓報警？

民警諸濤介紹，在涉事純電車上，最易出問題的電池完好，前機艙不易自燃的電機和控制器卻被燒得精光，還有汽油燃燒痕跡。

此外，車主在保險公司協商階段曾撤回報案。民警透露，「正常車主遭遇事故，都會積極維權。但這個車主聽說保險公司會報警，就主動撤案，進一步加重了我們的懷疑」。

第三方檢測報告顯示，排除涉事車輛起火是因為機械故障、電氣線路短路故障、電池熱失控、外界因素等可能，確認是由易燃油品燃燒所引燃。

車輛起火後，消防到場救援。（紅星新聞）

情侶策劃「自燃」為騙保？

在警方逐一出示高速卡口記錄、汽油檢測報告等關鍵證據後，兩位嫌疑人如實供述。30多歲的艾某與李某為情侶，2024年1月，他們從山東以20萬元（人民幣，下同）購入一輛原價70萬元的進口純電二手車，登記在李某名下。

2025年6月7日，兩人預謀騙保。6月9日凌晨，兩人在四川安岳的地下停車場，用透明膠帶將衛生紙柱黏在裝有汽油的膠袋上，後用打火機將衛生紙柱點燃，形成陰火慢燃狀態後關上引擎蓋。

艾某接受訊問。（紅星新聞）

因汽油未燃燒起來，涉事車輛中途下了高速由艾某重新點火，再次駛入高速後約10分鐘，該車被引燃。事後，兩人以車輛自燃導致全損為由，索賠45萬元。

艾某表示，他是一名拖車司機，看過很多車禍現場，也與汽修、保險行業打過交道，覺得利用電車自燃來騙保很輕鬆。他坦言，為測試效果，事前他還進行過模擬。

艾某（右一）向民警演示引燃方式。（紅星新聞）

近日，法院審結認為，艾某、李某以非法佔有為目的，通過故意製造保險事故的方式騙取保險金，數額較大，其行為已構成保險詐騙罪，且為共同犯罪。

艾某被判處有期徒刑1年10個月，緩刑2年6個月，並處罰金5萬元；李某被判處有期徒刑1年2個月，緩刑1年6個月，並處罰金2萬元。