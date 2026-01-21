汕頭2女遭未拴繩犬隻襲擊　狗主人未遵守養犬規定被拘留

1月16日，廣東汕頭兩名女子突遭路邊犬隻襲擊撕咬，多名途人挺身而出將二人救下。汕頭於1月20日通報稱，肇事犬隻的主人楊某蓬因未遵守養犬管理規定導致傷人，被公安機關依法拘留。



廣東汕頭兩名女子突遭路邊犬隻襲擊撕咬。（截圖）

1月16日，廣東汕頭一條從家裏偷跑出來的犬隻，突然襲擊路邊兩名騎電單車的女子。路過的一名外賣騎手幫忙控制犬隻，在該騎手與途人幫助下，兩名女子獲救，但其中一人跟腱被咬斷。

1月20日，廣東省汕頭市潮陽區發佈情況通報稱，2026年1月16日晚，和平鎮和平社區發生一起犬隻傷人事件，二女子途經英西港寨前路時，突遭未拴繩犬隻襲擊追咬。一名路過的外賣騎手和周邊民眾及時出手相助，驅走犬隻。

目前，肇事犬隻的主人楊某蓬因未遵守養犬管理規定導致傷人被公安機關依法拘留。

狗主人未遵守養犬規定被拘。（截圖）

1月1日，內地修訂《治安管理處罰法》正式落地實行，被稱為「史上最嚴養狗規定」。修訂首次將犬隻不牽繩傷人、寵物擾民、違規飼養烈性犬等行為納入法律懲戒範疇，根據情節輕重，相關責任人最高可面臨10日拘留或1000元（人民幣，下同）罰款的處罰。

新修訂的養犬新規獲得寵物主人及民眾的支持，指新規明確處罰標準，鄰里之間因狗隻引發的口角爭執有望大幅下降。

有飼主擔心被「碰瓷」，因此自主研發出「行狗記錄儀」。（翻攝網絡）

據內媒本月初報道，目前各大電商平台狗繩、嘴套、寵物定位儀等合規防護用品諮詢量、下單量雙雙激增，多款熱銷單品月銷量環比增長數倍，在某店舖一款售價89元人民幣的反光防掙脫狗繩月銷售已突破1.2萬件。成都多家線下寵物店店主表示，近期加強牽引繩、靜音嘴套最受青睞，部分熱門款式時常斷貨。