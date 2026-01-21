男嬰頸椎藏斷針　母迷信「放血療效」狂刺數百針疑精神異常被送醫

雲南墨江一名10個月大男嬰因感冒或不聽話，遭母親以「放血」為由用針狂刺全身，身上有數百個針孔，針頭更一度留在頸椎內，需要做手術取出。涉事母親疑有精神障礙已送醫，當地警方、民政及婦聯介入調查。



《紅星新聞》報道，抖音@脊柱外科隋文淵醫生日前發布影片，指一名10個月大男嬰只要不聽話或有發燒感冒，其母就用針刺兒子放血，她可能存在精神異常。他表示，男嬰身上可能布滿500至600個針孔，此番就診是因其母將納鞋底的針從頸部穿進，針柄斷後針被留在頸椎內，需要手術。

醫生介紹，一名10個月大男嬰被母親用針狂刺全身。（紅星新聞）

影片介紹，男嬰的腳、頭、軀幹等多處布滿針孔，且有黑色結痂。隋醫生稱，此次手術難度大，其一是患兒父母不清楚針的具體形態，納鞋底的針前方有倒刺，需要考慮順向抑或逆向拔除。其二是患兒頸椎發育尚未成熟，手術風險遠高於成人，同時針尾緊鄰頸動脈，若在手術中損傷可能危及生命。

納鞋底針前方有倒刺。（淘寶）

隋醫生提到，患兒做手術當日曾發高燒，針取出時發現有鐵銹，幸術後3、4天患兒的體溫下降，已轉出ICU。他已報警，當地警方正在處理。

隋醫生的認證信息為上海交通大學醫學院附屬新華醫院脊柱中心主治醫師。相關影片已經刪除。

上海交通大學醫學院附屬新華醫院脊柱中心主治醫師隋文淵。（影片截圖）

據介紹，事發地位於雲南普洱市墨江哈尼族自治縣。1月20日，墨江哈尼族自治縣公安局工作人員稱正在核查。墨江哈尼族自治縣民政局兒童福利和區劃地名股工作人員已入戶走訪。

墨江哈尼族自治縣婦聯已介入此事，工作人員稱，男嬰在醫院治療，其母親也已送醫。墨江哈尼族自治縣公安局聯珠派出所表示，第一時間已展開調查，在調查核實後，相關情況會以官方通報的形式及時發布。