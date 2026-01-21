上海迪士尼迎十周年多個新建項目進行中　將推出全新互動型機器人

2026年，上海迪士尼樂園將正式迎來開園十周年。為慶祝這一里程碑，樂園目前正同時推進多個新建和擴建項目。近期，樂園還將推出來自《星球大戰》的互動型機器人BDX，以期為遊客帶來嶄新體驗。



1月20日，上海迪士尼度假區總裁包兆天表示，樂園的建設正在如火如荼地進行中。其中，以蜘蛛俠為主題的第九大主題園區將於2025年5月正式破土動工，並在同年9月啟動景點安裝工作。目前，高速過山車的軌道安裝已於2025年底開展，工作進展順利。

蜘蛛俠主題全新園區正在建設中。（上海迪士尼）

度假區的第三座主題酒店也在結構封頂後進入內部裝修階段。這座九層高的酒店位於星願湖南側，與上海迪士尼樂園酒店毗鄰。此外，樂園還將新建第四座主題酒店，該酒店將成為最接近樂園主入口的迪士尼酒店，目前現場準備工作已經啟動。

知名主題景點「翺翔·飛越地平線」的擴容工程也在穩步推進中，擴建後將使遊客承載量增加約50%。在擴建期間，該景點將持續對外開放。此外，專為一線演職人員打造的新居住社區也正在建設中。

「翺翔·飛越地平線」正穩步推進擴容工作。（上海迪士尼）

《星球大戰》的BDX機器人。（上海迪士尼）

包兆天提到，樂園的「微調」工作仍在持續進行，包括夜光幻影秀的觀演區域擴建。努力完成施工後，將為遊客提供更廣闊的觀賞空間。

在即將來臨的農曆馬年，來自《反斗奇兵》的「小馬紅心」將首次亮相於上海迪士尼度假區。包兆天表示，周年慶典的正式活動定於2026年6月16日，但相關慶祝活動將從3月份開始。

來自《反斗奇兵》的「小馬紅心」將首次亮相於上海迪士尼度假區。（上海迪士尼）

值得一提的是，2025年10月，上海迪士尼樂園迎來了開園以來的第一億名遊客。包兆天分析指出，目前樂園的主要遊客以家庭型和年輕人為主，但老年遊客的數量也在不斷增長。隨著免簽政策的實施，2025年樂園的海外遊客數量顯著提升，主要來自新加坡、馬來西亞、泰國和韓國等地。為了加強服務，樂園也在提升員工的專業技能，進一步改善海外遊客的體驗。