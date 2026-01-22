時光倒流40年　深圳龍華供銷社爆紅　煤油燈、搪瓷缸引網民懷念

唔使飛外地！深圳龍華的「活化石」級供銷社，成為網民的「懷舊聖地」。開業至今，門店的老式物件堆到頂，讓一眾消費者穿梭其間直呼，「好似返咗去80年代的街市」。



何謂「供銷社」？

內地的供銷社其實就是最早在鄉鎮的小賣部。在上世紀50至90年的計劃經濟年代，供銷社遍布內地城鄉。當時，商品需要憑票購買，糧票換米，布票裁衣，像糧油、布匹、農具、針線等日用品和百貨，都可以在供銷社找到。

在光速發展的深圳，多數供銷社早已轉型或退場，而龍華供銷社雜一門市依然堅守著傳統的經營模式。

架上擺放整齊的雙喜碗，過去是婚禮喜宴上的儀式感。（SHENZHENLOOK）

大公雞熱水壺、青花搪瓷茶缸、紫泥罐在這裏都能找到。（SHENZHENLOOK）

開業40年 商品「賣完就沒了」？

《第一財經》報道，深圳市龍華區龍華供銷社的雜貨門店，開業已近40年，裏面銷售的產品十分具有年代感。

乾淨的水泥地面上擺放着鋤頭、鐵鍬等農用工具；貨架上則陳列着水壺、酒缸、油桶、茶杯、碗、鋼筋鍋、蒲扇等生活用品；在玻璃貨櫃的一端，整整齊齊排列着幾十個待售的煤油燈；藍白相間的屋頂上還吊着一隻墨綠色的老式大風扇。

該門店仍保留了傳統老式風格，店舖位置稍顯偏僻，下午1時許，門口的這條小道來往的人流並不多，從店門口經過小道去主幹道大概50米。

店員透露，原先街上人流很多，後面城市發展，這裏就冷清下來了，店裏的生意不太好，商品售價和市場上差不多，很多產品其他地方沒有，這裏還可以買到，「賣完就沒了」。

店內的茶壺。（SHENZHENLOOK）

老廣人的童年藏在商品裏？

店內很多商品上都有重重的灰塵，陶瓷大茶壺、大玻璃罐、花色飯碗等，其中一個售價38元（人民幣，下同）的花色茶杯已經是20年前進的貨了。

店內的煤油燈燈口的金屬早已鏽跡斑斑，油漆剝得七零八落。店員透露，過去每家每戶都必備的煤油燈，現在還偶爾會有年輕人買回家當氛圍燈

煤油燈。（SHENZHENLOOK）

沒有人關顧？網民卻好評如潮！

供銷社只有一位店員阿叔，腳邊躺着一隻肥碩的拉布拉多犬。來的客人不多，基本上是附近的老街坊，或是專門來尋老物件。雖然顧客少，但去過的人紛紛叫好。

店內只有一人一狗。（SHENZHENLOOK）

香港01查閱內地社交平台發現，不少網民到龍華供銷社線下打卡，還紛紛留言，「那個紅靠背凳子是我的童年回憶」、「好喜歡這種有年代感的小店」、「好復古好古老」、「勾起了我小時候的回憶」、「充滿了過去的味道」。對於還沒有去過的人，網民們也很樂意分享地址，還會約定一起前去打卡。