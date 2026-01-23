男子勇救路邊女子被嫌犯刺死　遺留三子被迫輟學決定向被救者求償

1996年男子田永明因強姦大嫂趙姓女子被法院判刑，出獄後為報復趙女，嫌犯持刀闖入她家，趙女則從家中逃跑，遇到路人劉銘富見義勇為阻止，田永明用刀刺中劉銘富胸部等部位數刀，失血性休克死亡。田永明後來追上趙女連刺她數刀，致趙某腹部、手臂等部位受傷，後被旁人阻止，趙某的傷勢被鑑定爲輕傷。



2022年2月，長沙警方通過影片偵查、情報分析，在長沙縣一出租房內抓獲田永明。2025年1月21日，「男子強姦大嫂出獄後刺死見義勇為者」一案再審，於當日上午在玉溪市中級人民法院開庭審理，庭審於中午結束，法院未當庭宣判。



被害人兒子劉先生透露，20多年前案發後，趙女給了他們家兩個罐頭和三包糖作為感謝，此後多年來再無任何聯繫，父親死後他們家的頓失經濟來源，母親患癌過世後，他們三個兒子只能被迫輟學打工維生。



劉先生表示，他希望能跟趙女求償130萬元（人民幣，下同），他說道，「趙某作為我父親付出生命代價保護的受益人，她的態度讓我感到寒心，我已於兇手歸案同年對她提起民事訴訟，要求其進行補償，等到再審塵埃落定後會推進相關流程。」



男子強姦大嫂未遂持刀報復 殺死見義勇為村民 一審判死刑再上訴

劉銘富見義勇為救助路邊女子反被刺死。（紫牛新聞）

男子被指強姦大嫂入獄 出獄後找大嫂報復刺死見義勇為者

一審判決書顯示，1996年被告人田永明因強姦其大嫂趙某被判處刑罰。其刑滿釋放後心懷不滿，2002年11月13日20時許，持刀到趙某家欲找其洩憤，趙某發現後從臥室往家外跑，田永明持刀追趕，被害人劉銘富路過時阻止，被田永明用刀刺中胸部等部位數刀，失血性休克死亡。

判決書寫道，田永明追上趙某連刺數刀，致趙某腹部、手臂等部位受傷，後被旁人阻止。田永明作案後逃離現場。趙某的傷情經鑒定為輕傷。2022年2月，長沙警方抓獲田永明。田永明在一審開庭時辯稱，1997年因大嫂趙某誣陷他強姦，導致被判刑，他減刑釋放後，心裡不服，想找趙某把事情說清楚。

田永明辯解說道，事發時劉銘富是被趙某推到刀口上的，他沒有故意殺人。一審法院認為，結合被害人陳述、證人證言、屍檢報告等證據，對該辯解不予採納。法院判決被告人田永明犯故意殺人罪，判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身。

田永明潛逃20年在長沙被捕。（紫牛新聞）

一審判決後田永明不服，提出上訴。2025年10月28日，雲南省高級人民法院二審裁定駁回上訴、維持原判。同日，雲南省高級人民法院審查認為，原判在適用法律上確有錯誤，量刑明顯不當，決定對原審被告人田永明故意殺人案啟動再審。

1月21日上午該案再審開庭，當日下午，被害人劉銘富的兒子劉先生旁聽此次再審開庭，他告訴記者，庭審於當日中午結束，法院並未當庭宣判。

玉溪市中級人民法院。（紫牛新聞）

劉銘富兒子劉先生的代理律師劉文華透露，「在量刑方面，我們和檢方都認為原審量刑畸輕，應當依法糾錯，判處被告人死刑。被告人的辯護律師認為被告人應構成過失致人死亡和故意傷害罪，且田永明在逃亡20年間沒有再進行犯罪。」

劉先生批評，「田永明的態度還是和之前一樣惡劣，他依舊不承認當年是故意殺人，堅稱我父親的死亡是趙某抱著我父親推到他的刀上的。」劉文華也向記者表示，田永明的辯解不成立，「在捅刺過程中，其母親還過來進行勸阻結果也沒勸住，足見田永明殺人意願的堅決。」

父親見義勇爲反被殺家裏頓失經濟來源 劉先生：決定起訴當年被保護人

劉先生表示，他們家和本案中的另一名被害人趙某在案發前沒有任何聯繫，只是生活在同一個村子裏。在案發後，趙某向他們送了兩個罐頭和三包糖表示感謝，後來這麼多年就一直沒有聯繫，在2022年田永明被捕後也鮮有發聲，「我覺得可能是因為她和田永明有親屬關係，她的丈夫和兇手是親兄弟。但他們的這種行為讓我們感到寒心。」

劉先生回憶，當年案發時他作為家中長子年僅17歲，兩個弟弟分別只有12歲和9歲，「父親的突然離世對我們家產生了巨大的影響，家裡的頂樑柱轟然倒下，還產生幾萬元的負債。這件事也改變了我們三兄弟的人生軌跡，在這件事發生後，我們三人都輟學了，與母親相依為命共同支撐起這個家。」

劉先生稱，雖然當年案發後父親受到當地縣、市、省三級見義勇為表彰，但在父親離世後沒過幾年，母親也因癌症離世，只剩他們三兄弟，他作為大哥，承擔起了照顧兩個弟弟的責任。「所以過去了這麼多年，在田永明歸案後的同年，我們對趙某提起了民事訴訟。我們也不需要她對我們感恩戴德，只想在法律規定的範疇內為父親討一個公道。等到再審塵埃落定後，法院會繼續推進民事案件的相關流程。」

父親見義勇爲僅獲表彰 劉先生：跟被救人求償130萬

劉先生表示，之前他起訴後對方還聯繫說能不能協商賠償，「這個提議我們拒絕了，我們只是想在法律範圍內爭取自己的合法權益。我也希望這個案子提醒大家不要辜負每一份善意，讓社會多一些溫暖。」

劉文華告訴記者，該起民事案件的案由為見義勇為責任糾紛，「《民法典》規定，見義勇為者受到傷害後，在行為人沒有賠償或者是不能賠償的情況下，見義勇為的受益人有補償的義務。我們的訴求就是趙某按照法律規定的標準進行補償。」

官方發布給劉銘富的榮譽證書。（紫牛新聞）

據起訴狀顯示，劉銘富親屬未從田永明處獲得過任何民事賠償，劉銘富以生命為代價保護了趙某，趙某是本次見義勇為的受益人，應當對劉銘富的死亡進行經濟補償。起訴狀顯示，劉先生向趙某索賠死亡賠償金、喪葬費、精神撫慰金和被扶養人生活費等共計約130萬元。

知名律師河南澤槿律師事務所主任付建認為，《民法典》第一百八十三條規定，因保護他人民事權益使自己受到損害的，由侵權人承擔民事責任，受益人可以給予適當補償。

他指出，沒有侵權人、侵權人逃逸或者無力承擔民事責任，受害人請求補償的，受益人應當給予適當補償。

本案中劉銘富為保護趙某不幸身亡，田永明作為殺人行為的實施者，應承擔全部民事賠償責任，包括死亡賠償金、喪葬費、精神損害賠償等，當田永明的財產不足以全部支付賠償款時，趙某作為受益人，應當給予適當補償。具體補償金額通常由法院結合受益人的受益程度、經濟能力及當地生活水平綜合判定，但補償通常非全額賠償。