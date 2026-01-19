蒙面賊凌晨入屋爆格　武漢婦全程扮瞓保命　賊人涉8宗盜竊案被捕

湖北武漢的袁女士日前凌晨熟睡時察覺屋內有異動，因怕賊人會傷害她，便全程裝睡避險，直至次日清晨才報警求助。警方根據線索發現賊人為一名心理素質極強的慣犯，涉及8宗盜竊案。目前，涉案賊人已被批准逮捕。



央視《法治在線》報道，事發當日凌晨約4時半，一名蒙面男子翻入一個平房院落，潛入袁女士的臥室行竊。

閉路電視畫面顯示，袁女士正在熟睡，賊人先盯上了放在床邊充電的手機，當他試圖取走手機時，袁女士揮動了雙手，賊人見狀立即趴在地上，待她「睡熟」後再次蠕動上前翻走值錢的物件，最終他偷走了兩部手機。

蒙面賊潛入袁女士的臥室行竊。（影片截圖）

袁女士假裝翻身、揮手，賊人見狀立即趴在地上。（影片截圖）

警方介紹，在案發後清晨，袁女士向社區村書記匯報此事，他們用手機拍攝犯案現場後立即向警方求助。袁女士交代，當晚凌晨突然聽到房間內有動靜，但怕賊人傷害自己，於是全程裝睡，只是假裝翻一翻身，揮一揮手。

警方稱，袁女士翻身後，賊人直接趴在地上躲避，未有逃離現場。經偵查發現，此人是慣犯，手法熟練，心理素質極強，近期多次乘坐巴士前往其他地方踩點。在摸清涉案賊人的行動規律後，民警將他拘捕歸案。

蒙面賊翻走值錢的物件。（影片截圖）

賊人偷走手機。（影片截圖）

落網後，賊人徐某交代了他實施8宗入室盜竊案的作案過程。目前，徐某因涉嫌盜竊罪，已被檢查機關批准逮捕，案件還在辦理中。