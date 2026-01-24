兩男網購護膚水再自導自演「碎瓶」呃退款　非法獲利近20萬後被捕

網購知名品牌護膚水，收貨後以「瓶身破碎」為由投訴退款，看似普通的售後糾紛，實則是一場精心策劃的詐騙。上海市公安局楊浦分局近日破獲一起利用電商平台「僅退款」機制自導自演實施詐騙的案件，兩名男子累計作案逾百起，非法獲利近20萬元（人民幣．下同），目前已被依法採取刑事強制措施。



據《澎湃新聞》報道，2025年10月，楊浦警方接到轄區某電商平台工作人員吳女士報案，稱平台上某款高檔護膚水近期出現大量異常售後訂單。消費者均以「瓶身破損」為由，上傳商品破碎影片後申請「僅退款不退貨」。該類高端護膚品採用玻璃瓶包裝，易碎特性雖為常見，但平台為確保運輸安全，發貨前均採用嚴格防震包裝，正常情況下極少發生嚴重破損。

警方介入調查後，從退款流程入手發現異常：這些訂單的付款賬戶高度集中，投訴用語幾乎相同，且所謂「破損證據」的影片在拍攝角度、光線、碎裂形態等方面呈現高度一致，疑似使用同一套「模板」製作。民警判斷這並非單純消費糾紛，而是有組織的詐騙團夥作案。

經過對支付賬戶及收貨地址的深入溯源，調查指向兩名嫌疑人高某與尤某。2026年1月8日，警方在掌握充分證據後，跨省將二人成功抓獲。

涉案護膚水。（上海楊浦公安）

到案後，高某與尤某對犯罪事實供認不諱。兩人為大學同學，偶然在網上獲知利用電商「破損無憂」售後服務騙取退款的方法。他們專門挑選玻璃瓶包裝、易於偽造破損痕跡的知名品牌護膚水作為目標，初次得手後認為找到「生財捷徑」，遂大規模實施詐騙。

兩人分工明確：尤某負責在社交群以每單50至100元「好處費」招募「買家」，誘導他人使用購物平台賬號下單購買正品；高某則從非正規渠道低價購入同款假冒護膚水。收到正品快遞後，他們將事先準備的假貨故意摔碎並錄製影片，再由「買家」以此為證據向平台謊稱運輸損毀，申請「僅退款」。成功騙取正品後，兩人迅速以市場價7至8折在二手平台轉賣銷贓。

截至案發，該團夥已累計實施詐騙100餘起，非法獲利近20萬元。目前，兩名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪已被楊浦警方依法採取刑事強制措施，案件仍在進一步偵辦中。