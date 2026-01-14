山東警破跨省犯罪鏈　涉寄千封「PS合成不雅照」信敲詐　5人落網

山東臨沂市有不法分子利用PS合成技術製作虛假不雅照片，再通過寄信方式，以「曝光隱私、影響仕途」為由敲詐勒索，收取虛擬貨幣。

臨沂市郯城縣公安局輾轉多個省份，成功破獲案件，拘捕5人，扣押5部作案手機，攔截逾2000封涉案敲詐信件。



《法治日報》報道，2025年12月12日，郯城縣公安局新型犯罪偵查大隊獲取線索，全市多地郵政網點陸續收到逾200封可疑信件，疑似敲詐勒索信。

警方成立專案組偵查。經初步核查，收件人為各地不同人員，信內附有合成製作的不雅影片截圖，信件威脅稱掌握收件人的生活作風問題，要求其添加指定微信「私下解決」，否則將向單位、網絡或有關部門舉報，以此敲詐錢財。

不法分子利用PS合成技術製作虛假不雅照片，寄信給收件人敲詐勒索。（法治日報）

專案組細致排查可疑信件投遞點周邊的閉路電視紀錄，迅速鎖定兩名疑犯及其駕乘的車輛。警方循線追蹤，確定外省的李某及其女友孫某有重大作案嫌疑。

12月15日晚，專案組民警趕赴外省收網，拘捕正在駕車尋找郵筒投遞信件的李某、孫某，當場從車內查獲逾2000封尚未寄出的敲詐信件。兩人落網後，如實供述明知其行為涉嫌違法，仍受「上線」安排投送信件的犯罪事實。

李某交代，因經濟拮据，在好友陳某介紹下結識上線「長生」。在對方的指導下，李某下載並學會使用境外通訊軟件接收任務，並根據任務要求的存放地點拿取信件，再按照「長生」規劃好的跨省城市路線，專門選擇沿途鄉鎮的郵政網點夜間投遞。每地僅投少量信件，以此逃避偵查。

警方攔截涉案敲詐信件。（法治日報）

短短4、5天，李某、孫某駕車流竄四省多地，投遞出逾1200封信件，收到佣金及車雜費共4000餘元，但兩人再接任務準備前往外省投送信件時，就被警方拘捕。

專案組並未止步，繼續深入分析研判，迅速鎖定「長生」的真實身份為外省的王某。同時，民警確認介紹人陳某的犯罪事實。12月18日凌晨，警方將王某、陳某拘捕歸案，惟兩人是收取虛擬貨幣獲利，匿名性強，追溯困難。

疑犯落網後交代犯罪事實。（法治日報）

專案組及時調整偵查方向，查找涉案信件源頭，成功鎖定負責信件印刷、包裝的疑犯譚某。12月21日，專案組趕赴外省，在當地公安機關配合下，拘捕藏身於居民樓中的譚某。

譚某供述，其在居民樓內大量折疊、封裝敲詐信件，並通過境外通訊軟件外判投遞業務。為謀取高額利潤，王某、陳某承接任務後，層層指使李某、孫某跨省投遞，形成一條「印制一派發一投遞」分工明確的完整犯罪鏈。目前，5名疑犯因涉嫌敲詐勒索罪被依法刑事拘留。