船員赴柬埔寨轉機失聯　曾與妻通話暗示報警　海事系統無上船記錄

江蘇35歲的卞昌鵬，應聘國際船員工作後，在前往柬埔寨金邊轉機途中失聯。失聯前，卞昌鵬在視像通話中用暗語暗示妻子報警。

據悉，招聘卞昌鵬的船務公司員工身份信息不實，且船員電子申報系統中並未顯示卞昌鵬的上船記錄。目前，家屬已向國內警方、海事局及大使館求助。



《大象新聞》報道，2025年11月25日，卞昌鵬跑完一趟內河航運後回到老家，並委托做船務派遣的大學同學唐先生將其簡歷放到船員招聘網站上。同年12月21日，一名自稱是廣州明銳船務公司的工作人員聯繫卞昌鵬，稱他通過了船東「華光海運公司」面試，月薪1680美元，工作地點在越南胡志明市港口，計劃於12月24日登船，惟同日下午突然通知他翌日就要出發。

12月22日，卞昌鵬從杭州飛抵廣州白雲機場，對方臨時通知改去柬埔寨金邊的機場轉機，機票由明銳船務公司購買，並承諾會有柬埔寨大使館的人全程陪同，直到卞昌鵬安全離開柬埔寨。

卞昌鵬應聘國際船員工作後，在前往柬埔寨金邊轉機途中失聯。（極目新聞）

當晚11時半，卞昌鵬抵達柬埔寨金邊德崇國際機場，在12月23日凌晨與妻子丁女士通話報平安後，直到24日上午10時半，他才聯繫丁女士稱其已經上船，但不知道船名。

丁女士認為，卞昌鵬在通話中語氣消沉，並不斷重覆聲稱母親鼻樑骨斷裂，需要找一位兒子在公安局工作的同村人借錢治療，她立即意識到丈夫可能在暗示報警。此後，卞昌鵬在通話中拒絕視像，對其他問題也以「不知道、不清楚」回答。

12月30日傍晚5時半，卞昌鵬再次聯繫丁女士，在通話中稱自己已經在船上，讓家人不要擔心，但當其孩子叫「爸爸」時，卞昌鵬的聲音明顯哽咽。惟這次通話不足3分鐘就被掛斷，此後丁女士無法聯繫到丈夫，隨即報警求助。

邳州市警方通過手機信號定位確認，卞昌鵬在12月24日和30日打電話時都在柬埔寨金邊，但具體位置不詳。

卞昌鵬與妻子的合照。（大象新聞）

廣東海事局核實招聘公司時，廣州明銳船務公司否認招聘卞昌鵬的人是該公司員工，並提到2025年發生過3次被人冒充公司名義進行招聘的情況。

卞昌鵬的大學同學唐先生根據從業經驗指出，遠洋船上通常有各種通信設備，不會出現無法聯繫外界的情況。他又通過行業人士向香港華光海運公司的工作人員查詢，被告知該公司沒有招聘卞昌鵬的所謂工作人員。

另外，船員一旦上船工作，船東公司會在系統上登記任職記錄，但卞昌鵬的船員電子申報系統並無顯示其上船記錄。

丁女士表示，他們是普通的農村家庭，育有兩個孩子，家翁家姑已年過花甲，卞昌鵬是家庭經濟支柱，「家裏一下子拿出幾十萬元，確實困難。可如果他真的能回來，哪怕砸鍋賣鐵、貸款賣房，我們也一定要讓他回來」。丁女士已報警，但警方稱卞昌鵬屬於正常外出務工，並未立案。