女大生確診白血病後發現自己非親生　急尋親父母昐骨髓移植活下去

貴州21歲女大學生周和瑤患急性混合型白血病，目前病情危重，急需進行造血幹細胞移植。而確診一個多月後，在一次偶然下，她才發現自己非家人所親生。1月10日，急需骨髓移植的她親筆簽下病危通知書。面對這場與死神的賽跑，她唯一的希望寄託於找到親生父母——因為親緣配型成功率更高，能為她帶來更大的「活下去的機會」。



周和瑤家住貴陽市烏當區，就讀於揚州大學音樂學院，本應處於大四階段，備戰考研。2025年7月，她因持續高燒不退，被同學送醫檢查發現白細胞異常，次日返貴陽就醫後確診急性混合細胞白血病（M/B）FLT3-ITD陽性等高危亞型。揚州大學音樂學院為此專門舉辦募捐音樂會，助力她渡過難關。

醫院疾病證明書。（紅星新聞）

去年9月，周和瑤在幫養父整理資料時，意外從手機聊天記錄中看到收養證明和一張泛黃的字條，才得知自己並非養父母親生。她選擇沉默，未向養父母追問，因為「他們對我真的很好」。

養母姚女士回憶，2004年農曆正月十九（公曆2月9日）凌晨，家人撿到剛出生不久的女嬰，襁褓中夾著一張字條：「此女生在太慈橋，生於2004年（月份未寫）十九日，望某好心人把她養大孝敬您，這是我的心願。因為我是四川人，回家交不起錢，所以才將此女抱出，實在是不忍心，但沒有別的辦發（法），讓她真（爭）氣長大，我才放心。假如我曉得的話，我還會來看她。在此停筆，早上5:30生。」

字條內容。（紅星新聞）

周和瑤童年照。（紅星新聞）

字條顯示，親生父母很可能為四川人，當年在貴陽太慈橋一帶生下孩子後，將其置於貴陽市烏當區松溪路建安社區養父母家門口。當時38歲、剛做完宮外孕手術的養母姚女士，通過合法程序收養了這個孩子，並視如己出。

周和瑤一家此前生活條件尚可，但高二時家中生意失敗，房子變賣，目前租住每月600元人民幣租金的簡陋紅磚房。養父母靠打零工和退休金維持生計。女兒患病後，醫療費用迅速耗盡積蓄，靠網絡籌款、學校及社區補助才堅持至今。社區工作人員證實，家庭經濟已極度困難。

周和瑤生活照。（紅星新聞）

周和瑤生活照。（紅星新聞）

生病後，家人曾悄悄嘗試通過警方DNA比對尋找親生父母，但無果。醫生多次強調，親緣供者配型成功後，排異風險更低，移植效果更好。主治醫生、貴州醫科大學附屬醫院血液內科黃醫生表示，周和瑤前期化療雖一度緩解，但復發後未完全緩解，高危基因突變伴耐藥，急需移植。目前在中華骨髓庫尋找非親緣配型存在諸多不確定性，若能找到有血緣關係的供者，將大大提升成功率。

1月22日，周和瑤向媒體公開尋親。她表示不怪當年遺棄，也不求經濟補償或相認，只希望親生父母或其親屬能到醫院做一次骨髓配型檢測，強調哪怕只是一點點希望，她也願意等，「此刻，是真的需要這份血緣帶來的生機」。

病危通知書。（紅星新聞）

周女急尋親父母。（紅星新聞）

周女與養母合影。（紅星新聞）

目前，家人已在當地派出所備案，並通過網絡平台發布尋親信息，呼籲川渝地區及相關人士幫忙轉發。周和瑤的尋親行動已成為一場全網接力，盼望奇蹟出現，為這位音樂女孩爭取最後的生機。