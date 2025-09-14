紐約來港38歲外籍IT男淪「飛機豬」　揭行李藏$1800萬可卡因被捕

海關今日（14日）凌晨在機場揀選一名由美國紐約飛抵香港的外籍男子進行清關檢查，X光影像顯示其寄艙行李箱內，藏有多個高密度的長方形物體。關員打開行李箱作進一步檢查後，發現內藏21包以透明膠袋包裹的懷疑可卡因，除此之外並無其他物品。



行動中，關員共檢獲約25公斤懷疑可卡因，市值約1800萬元，並以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕該名報稱任職資訊科技技術員的38歲外籍男子。他已被控以一項「販運危險藥物」罪，將於明日（15日）在西九龍裁判法院提堂。



關員在涉案男子行李內，檢獲約25公斤懷疑可卡因，市值約1800萬元。（林振華攝）

海關毒品調查科機場調查課高級調查主任何健麟表示，海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

關員以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕該名報稱任職資訊科技技術員的38歲外籍男子。（林振華攝）

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。海關重申，根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬於嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁。

海關毒品調查科機場調查課高級調查主任何健麟交代案情。（林振華攝）

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。