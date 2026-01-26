銀價急升！四川女買鑽戒獲贈足銀保溫杯　3年後身價竟出現大反轉

2026年開年以來，國際白銀價格持續走高，帶動各類銀製品回收價值大幅飆升。四川的王女士三年前購買鑽戒獲贈的足銀保溫杯，近期的回收價值竟遠高於主商品，引發市場關注。



《央視新聞》報道，2023年，四川簡陽的王女士花約6200元（人民幣，下同）購得一枚鑽戒，並免費獲得一隻標註「足銀999」的保溫杯。當時她並未在意這項贈品，保溫杯一直被閒置在家中。

王女士購買鑽石送的足銀保溫杯。（封面新聞）

保溫杯比鑽戒更值錢？

由於近期白銀價格暴漲，讓王女士想起這個閒置多年的銀杯。她將保溫杯帶至五金店秤重後發現，重量約380克。她估算純銀內膽重量約70至80克。按照1月23日足銀回收價22.5元／克計算，該保溫杯的純銀回收價值已接近2000元。

而當年高價購買的鑽戒，在諮詢多家珠寶回收商後得知，因卡數較小、品牌溢價較高，當前回收價僅700元左右。「原本以為鑽戒比較保值，沒想到幾年後反而不如一個贈品值錢」。王女士坦言，這樣的價值反轉出乎意料。

除去杯蓋、濾網，杯身總重256克，足銀內膽約在70-80克。（封面新聞）

珠寶業者證實，2023年前後，銀製品作為高單價珠寶促銷贈品相當普遍。當時足銀原料價格僅4至5元／克，一隻含70至80克純銀的保溫杯，原料成本約300至400元，對商家而言具備促銷吸引力。業者表示，近期已有不少消費者回頭詢問早年獲贈銀製品的回收行情。

白銀內膽。（封面新聞）