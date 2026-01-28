豬在天上飛！四川一村無人機運年豬下山　掛電線致全村停電10個鐘

1月24日，四川一村莊用無人機運年豬下山，結果發生意外：機身與豬纏繞在電線上，引發線路故障致全村停電10小時，引發網民熱議。



《新京報》消息，24日凌晨，四川巴中鐵佛鎮某村莊的村民，想用無人機將10多頭豬吊下山後宰殺，因天黑看不清，吊運第一頭豬時就掛運在電線上。

無人機和豬都纏繞在電線上。（新京報）

知情人稱，現場人員曾多次嘗試處置和救援均未成功。當地供電部門透露，「生豬吊在電線上」導致村莊停電了10個小時，經過搶修後已恢復供電。當地派出所表示，該事件屬實，目前正在處置中。

《重慶日報》報道，此前，廣西白色的楊先生也曾用無人機吊運過生豬上山，無人機稱重125kg，生豬重約90kg，靠人力搬運上山需要20分鐘，用無人機吊運僅需一分鐘，省時又省力。

楊先生用無人機運生豬。（重慶日報）

對此，網民們忍俊不禁，紛紛直言要笑翻在評論區，「豬：我求你給個痛快！」、「八戒，你的八十一難還差一難，這回算是給補上了」、「抓住風口了，豬上天了」、「天蓬元帥回天庭失敗」、「大師兄，二師兄被無人機抓走了」。

但也有網民質疑如此操作，實在危險，「沒有路嗎？」、「停電的損失和責任誰來承擔？」、「人還是太懶了」、「明明可以抬下去」。