內地女歌手結婚一周　富二代丈夫遭爆出軌　婚前一晚約炮對話瘋傳

內地歌手陳雪凝過去憑藉《你的酒館對我打了烊》等神曲在抖音爆紅，帶起了一波翻唱風潮。1月17日，她才剛在山西完婚，網傳男方為當地的富二代，剛結婚一周卻爆出男方出軌的消息，對話紀錄在網絡上被瘋傳，頓時陷入輿論風波。



陳雪凝大婚不到一周 老公就被爆出軌

陳雪凝17日與老公李瑞濱Louis在山西舉行完婚禮，網傳男方是一名富二代，產業跨足能源，不少粉絲更紛紛獻上祝福。

怎料，剛結婚短短一周，網絡上就瘋傳疑似李瑞濱的聊天紀錄，對話內容相當曖昧。

一名網友在微博曬出疑似與李瑞濱的聊天紀錄，從截圖中可見，去（2025）年12月兩人就曾相約要共度聖誕節，李瑞濱更要求她購買避孕用品，女方還提出「結束這種異地戀」的要求，男方也承諾會馬上安排。與陳雪凝大婚當天，女方還傳訊息質問李瑞濱：

你第二天都要結婚領證了，為什麼還要哄我來北京啊，還跟我睡覺，這樣對我真的太殘忍了

而男方只回了短短一句：

Sorry噢

陳雪凝老公去年疑與《創造營亞洲》女學員一同出遊

不僅如此，更有傳言指出，李瑞濱在結婚前1個月，還與前女友拍攝婚紗照。隨著輿論越演越烈，還有網友起底，去年11月《創造營亞洲》學員完顏嘉怡曾曬出與李瑞濱同遊的照片，雖然急忙刪除貼文，但仍被截圖發到網絡，成為眾矢之的。

對此，完顏嘉怡今（25）日稍早在微博曬出社群的截圖發文滅火，

你在幹什麼......聊天紀錄不是跟我也不是我發的啊！不是我不是我不是我

提醒網友討論時須保持理性。

不過，一名疑似爆料者早在昨日（24日）承認，該機票及酒店等資訊皆為偽造，但該事件依然在網絡上傳得沸沸揚揚，讓不少網友震驚，陳雪凝和李瑞濱才結婚短短一周就被爆出桃色風波：

「剛結婚就出軌了」

「這也太離譜了真的假的」

「這真的太可笑了」

「這瓜吃的猝不及防，剛闢謠假富二代又來出軌瓜，劇情比電視劇還跌宕！」



面對種種言論，李瑞濱昨天就曬出了與陳雪凝的合照並配文「一切都好」，不過陳雪凝本人至今則依然沒有出面回應，甚至被發現關掉了微博留言的功能，狀態令粉絲們相當擔心。

