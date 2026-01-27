黃金手機殼4天漲價1萬元　網民質疑交「智商稅」　專家：悅己消費

現貨黃金價格持續飆升，屢創新高，帶動周邊衍生產品價格水漲船高。1月27日，內媒報道指，近日備受關注的黃金手機殼價格大幅上調：100克款從1月22日的111999元（人民幣．下同），短短4天內漲至129999元，漲幅超過1萬元。



當日上午11時，現貨黃金報價突破1133元/克，周大福等品牌金飾品零售價達1578元/克。相比之下，上述黃金手機殼的金片折合每克約1300元，雖低於普通金飾，但整機售價動輒十餘萬元，仍引發網友熱議花13萬買個手機殼到底值不值，是不是智商稅？

該產品由Au99.99足金金片與PC材質外框組合而成。（極目新聞）

該產品由Au99.99足金金片與PC材質外框組合而成，採用分體式設計，金片可拆卸，目前僅適配iPhone 17 Pro Max。據悉，這是京東京造旗下夢金園等合作商家推出的產品，按金重分為5檔：10g（12999元，已售罄）、20g（26999元）、30g（38999元）、50g（64999元）、100g（129999元）。20g款最受歡迎，已售出逾百件，買家評價稱「含金量足、顯尊貴、拿在手裡有份量」；50g與100g款則多被用作禮物或收藏，「以後手機過時，金子還保值」。

知名經濟學家盤和林接受《極目新聞》採訪時表示，黃金主要具備投資與裝飾雙重屬性，這款黃金手機殼本質上屬於悅己消費而非純投資品。「當下悅己消費主流，這類產品不需要過多理由，『我買我樂意』即可。」他同時提醒，若純粹為投資目的購買，黃金回收變現會有較大損耗（工藝、折舊等），不划算；若從消費、炫耀或保值心態出發，則因人而異。

產品熱度居高不下，京東拍賣平台已上架100g款，將於1月28日上午10時以1元起拍。（極目新聞）

產品熱度居高不下，京東拍賣平台已上架100g款，將於1月28日上午10時以1元起拍，目前已有上萬人圍觀。拍賣規則顯示，加價幅度最高200元，最晚於28日上午11時結束；拍品與在售商品相同，不支持七天無理由退貨。店鋪頁面註明：因國際金價浮動及運營調整，售價隨市場實時變化，不支持退款、退貨、不補差價、不指定時間發貨。

隨著金價高位運行，這類「硬資產」手機殼成為部分消費者「保值+炫耀」的選擇，但專家建議理性購買，避免跟風。黃金周邊產品的溢價，更多來自工藝、品牌、限量屬性與情緒價值，而非純金價本身。