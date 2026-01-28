廣州燈會「醒獅」瞌眼瞓爆紅　網民笑侃：打工仔上班與放假的區別

近日，廣州越秀公園一隻彩燈「醒獅」爆紅，原因是它眼皮耷拉，看起來無精打采，反而像在打盹的「睡獅」，引發網民瘋狂討論，還有人特意設計出對比表情包，調侃這是打工人上班與放假的狀態。



有廣州市民拍到彩燈「醒獅」眼皮耷拉，看起來反而像「睡獅」。（網絡圖片）

1月25日，有廣州市民在網上發帖稱，越秀公園燈會中佈置的「醒獅」彩燈眼皮耷拉，顯得無精打采，更像睡獅」，與官方宣傳圖中精神抖擻的形象對比鮮明。

由於反差效果大，不少網民紛紛調侃，「一股班味兒，快讓它睡會兒吧」「強撐着上班」「感覺是故意這麼設計的，引發吐槽增加曝光」。更有人將實拍圖與宣傳圖拼合成「上班時」和「放假後」的對比表情包。

網民設計出對比表情包，調侃這是「打工人」上班與放假的狀態。（網絡圖片）

之後，廣州越秀公園方解釋，「醒獅」眼皮是可動的，開燈後會眨眼。此前試燈時沒有注意它眼皮下垂，被市民拍攝後引發關注。經25日晚再次試燈調整，「醒獅」已恢復睜眼。

隨着「醒獅上下班」話題在社交平台持續發酵，1月25日，越秀公園官方還以「醒獅」口吻發文，稱「上班偷偷打盹，被抓包啦！在此立誓言，瞪大雙眼精神上崗，绝不摸鱼」。

據了解，1月30日，越秀公園燈會將正式亮燈對外開放，屆時「醒獅」還會眨動眼睛。燈會活動從1月30日晚6點持續至3月8日。