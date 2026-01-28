福建男帶傷流浪柬埔寨街頭　當地華人開直播助找到家人

一名男子神志不清在柬埔寨街頭流浪的影片引發網民關注。柬埔寨廣東商會副會長黎燦1月14日詢問了解後得知，男子是福建人，沒有護照。黎燦將其收留，並開直播尋找其家人。目前，黎燦已找到該男子家屬，正在與其家屬溝通將男子送回國一事。



相關影片中，男子神志不清，躺在街頭。（揚子晚報）

黎燦救助該男子。（都市現場）

黎燦。（紫牛新聞）

《瀟湘晨報》報道，1月16日，黎燦在騰訊熱問上發帖，講述了救助該男子的經歷。他稱，1月14日，他出門辦事，注意到酒店門口有許多人在圍觀街上躺着的一名男子。黎燦上前查看，發現該男子身上有傷口，神志不清。當晚，黎燦收留了 男子，為其提供食物和衣服。

男子流浪柬埔寨街頭。（紅星新聞）

男子身上有傷口。（揚子晚報）

「晚上我們就開直播幫他找家人，直播了1個小時左右，他家裏人看到了直播，就對接上他家人了。」黎燦說， 男子是被騙去柬埔寨的，又被人打過，狀況不是很好。目前，黎燦正在和男子家人溝通將他送回國。

另據《揚子晚報》報道，該男子姓鄭，來自福建龍巖。他的表哥傅先生稱， 鄭男幼時喪母，父親癱瘓多年，因家庭經濟困難，高中輟學出來打工，大約幾個月前跟家裏人失去聯繫，不知去向，知道看到影片才知道他在柬埔寨。