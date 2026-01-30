重慶火鍋店「進價賣菜」反薅客　每人要交20元幸苦費？　官方回應

1月26日，有消費者稱在重慶某家火鍋店吃飯，每人被收取了20元（人民幣，下同）「辛苦費」，引發網民熱議。1月29日，官方通報：已立即責令涉事經營者停止該項收費。



《大河報》消息，在消費者發佈的影片裏，結賬單顯示，下單時間為1月26日下午5點36分，賬單明細包括，小孩老人辛苦費1份10元，晚餐辛苦費3人60元。網民調侃，「坐下還沒吃就花70元。」

辛苦費是什麼？

1月28日上午，火鍋店老闆鍾先生透露，店裏菜品和酒水都是按照進的價格賣的，收取的辛苦費就是員工的工資等開支，在菜單上都有體現的，門口也有標誌。

鍾先生表示，「會跟顧客溝通好，如果接受就用餐，我們晚上的辛苦費是大人每人20元，老人和小孩子每人10元，中午收費低一些，15元一個人，老人小孩彈性收費，不吃就不收，吃就收」。

火鍋店門口寫着「會收15-20元幸苦費」。（荔枝新聞）

鍾先生說，他們店開了8年，最近才做這樣的調整，顧客的接受度還可以，目前，有個別桌的顧客有異議，店內也會給予免單處理。

1月29日，重慶市璧山區市場監督管理局發佈情況通報，指涉事經營者在餐費之外以「辛苦費」名目自行增設收費項目，區市場監管部門已立即責令涉事經營者停止該項收費，嚴格按市場規律收取合理利潤，讓老百姓明明白白消費。