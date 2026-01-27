有片｜隧道變煉獄　重慶高速貨車起火釀爆炸　多人捂口鼻緊急逃生

1月26日，多位網民發佈影片稱，重慶G5013渝蓉高速公路雲霧山隧道內一輛貨車爆燃起火，隧道內濃煙瀰漫，不少車輛掉頭逃生，有車主因吸入濃煙前往醫院治療。



《南國早報》報道，重慶雲霧山隧道里一輛貨車燃起大火，現場濃煙瀰漫，三條隧道停滿了車，不少後方車輛見狀立即掉頭逃出隧道。一名逃生的司機稱，他被煙熏得滿臉發黑，正在醫院治療。

重慶高速隧道起火爆炸。（南國早報）

爆炸熱浪襲人 親歷者如何逃生？

目擊者萬先生透露，他是一家快遞公司的掛車司機。凌晨時分，他和同伴行駛至雲霧山隧道中段時，前方一輛貨車發生了爆炸。

當時震感明顯，他在睡夢中被驚醒，從臥鋪起來後發現車內外一片漆黑，隧道裏全是濃煙，遂叫上同伴趕緊撤退。隨後，他用手機電筒照明，弓着腰、屏住呼吸往回跑，中途還趴在下水道透氣，用衣服捂住口鼻繼續跑。

現場多人緊急逃生，吸入濃煙。（抖音@萬萬沒想到）

「在裏面的三四百米路程我是絕望的，熱浪衝擊着我的臉」。萬先生說，他一度懷疑逃生的方向是否正確，當他路過一個洞口感受到冷空氣時，才知道自己得救了。

通過橫通道到對向車道後，攔下了一輛小車逃離隧道。在逃生過程中，他吸入大量濃煙，致喉嚨發痛，聲音嘶啞講不出話，目前正在重慶醫科大學附屬大學城醫院治療。

火災親歷者進入醫院檢查。（抖音@萬萬沒想到）

萬先生透露，雲霧山隧道長約4公里，起火的貨車當時已快駛出隧道，他是最早發現險情並逃生的，隧道內有些車主也陸續逃離了現場。

26日中午，重慶渝蓉高速公路有限公司工作人員稱，事發隧道的交通事故尚未處理好，過往車輛需要繞行。璧山區應急局表示吸入煙塵人員已送醫，暫無人員死亡報告。