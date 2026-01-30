飲水思源？深圳科技公司給員工母校1億「年終獎」感謝培養引熱議

近日，深圳一家公司除了給員工豪氣派年終獎，還給員工母校直接捐贈1億元（人民幣，下同），感謝學校對他們的長期培養，如此大格局做派，引發外界熱議。



《極目新聞》報道，深圳拓竹科技有限公司，雖然2020年11月成立，但在五年時間成為全球第一的消費級3D打印公司，也是中國增長最快的獨角獸企業之一。

深圳拓竹科技有限公司，是國內增長最快的獨角獸企業之一。（網絡圖片）

深圳拓竹科技有限公司，從事桌面級3D打印產業。（網絡圖片

1月28日，這家公司在社媒發文宣布，在給員工發放年終獎的同時，也給培養員工的高校準備了1億元｢年終獎｣，受捐方包括10所高校，既有哈爾濱工業大學、華中科技大學等高等學府，也包括深圳職業技術大學。隨後多所高校工作人員證實了捐贈消息。

深圳拓竹科技有限公司宣佈给员工母校发1亿｢年终奖｣感谢培养。（網絡截圖）

公司CEO兼聯合創始人稱，公司的發展幾乎百分百歸功於廣大員工，捐贈1億元給員工的母校，是感謝高校對他們的長期培養，同時也希望在職員工為母校感到自豪。這筆款項，學校可以用來分配獎學金、人才引進、設備捐贈、科研項目等。

據公開數據顯示，拓竹科技成的核心團隊來自大疆等知名科技企業，2024年的營收已達55億至60億元（人民幣，下同），淨利潤接近20億元，其全球銷售額位居行業第一。

從年會獎品可看出，深圳拓竹科技有限公司對員工相當豪氣。（網絡圖片）

雖然外界也很關心員工能拿到多少年終獎，但可惜沒有消息透露，然而從年會獎品已看到公司實力，除了金條、銀條，還有銀碗和金鈔等，亦有抽獎禮品100克重金條，按目前金價換算大概是12.3萬元。