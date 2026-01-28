涉港航回港航班上起火燒毀行李架　深圳尿袋大廠誇大電芯容量遭罰

1月27日上午，內地市場監管總局召開2025年綜合整治「內卷式」競爭十大重大案件專題新聞發布會。其中一例為深圳羅馬仕科技有限公司（ROMOSS）違反強制性產品認證規定及虛假宣傳案。



因違反強制性認證規定及虛假宣傳 羅馬仕遭點名

綜合《南方都市報》、《中新經緯》報道。會上，市場監管總局執法稽查局副局長南軍表示，市場監管總局於前期部署開展了充電寶質量安全集中整治行動，全國市場監管部門共查處充電寶（尿袋）相關違法案件1169件，其中深圳羅馬仕科技有限公司違反強制性認證規定及虛假宣傳較為典型。

市場監管總局執法稽查局副局長南軍。（南方都市報）

據南軍表示，深圳羅馬仕科技有限公司在未取得相關型號充電寶強制性認證證書情況下，擅自委託生產和銷售充電寶產品，同時，在明知部分充電寶電芯容量衰減，實際電池容量已達不到10000mAh時，仍在產品顯著位置進行虛假標注。該公司上述行為違反了《認證認可條例》《強制性產品認證管理規定》以及《反不正當競爭法》相關規定，屬地市場監管部門依法對該公司作出行政處罰。

羅馬仕「尿袋」。（微博）

此外，南軍稱，通過剖析此案，羅馬仕公司為壓縮生產成本，未經強制性認證即從事生產銷售活動，質量投入不足，源頭質量管控流於形式。同時，企業法律意識、質量安全意識淡薄，弄虛作假、誇大宣傳，一定程度上也反映出行業存在的重銷量、輕質量以及低質低價「內卷式」競爭的問題。

曾在杭州飛香港航班上起火 羅馬仕緊急召回49萬件尿袋

公開資料顯示，深圳羅馬仕科技有限公司，成立於2012年，位於廣東省深圳市，是一家以從事移動電源、數據充電線等3C數碼周邊產品製造、銷售為主的企業。法定代表人為雷桂斌。

羅馬仕「尿袋」。（微博＠ROMOSS羅馬仕）

據此前報道，2025年6月，法國航空事故調查局公布的3月20日杭州飛香港HX115航班起火調查文件中提及，該事故是由充電寶的熱失控引起的，該充電寶已被證實為羅馬仕品牌，額定容量為20000mAh。

乘客及空姐不斷向行李架倒水滅火。（影片截圖）

事發後，羅馬仕緊急宣布回收3個型號的部分移動電源，約49萬件。同年9月，羅馬仕公司再次召回16.7萬件移動電源，退款金額達2283.7萬元（人民幣，下同）

目前，羅馬仕淘寶官方店舖中的移動電源產品均已下架，只剩下充電線、充電頭等數碼配件，同時很多產品還處於無貨狀態。