10年前隨手投資白銀後便遺忘　江蘇女一查始知「躺賺」20萬極激動

當前全球金銀價格持續飆升，引起熱潮。近日，江蘇南通市民李女士意外發現，自己十年前隨手投資10萬多元人民幣的白銀，如今市值已飆升至近32萬元，這筆「沉睡」多年的資產讓她驚喜不已。



據李女士回憶，十年前她在某銀行借記卡上投資購買了帳戶貴金屬白銀，當時投入10萬餘元。後來因家庭事務繁忙加上更換銀行卡，這筆投資被她完全遺忘。期間，她多次收到銀行的平倉提示短信，但誤以為該白銀已平倉並用於消費，便未加理會。近日，再次收到類似短信後，李女士半信半疑，恰逢家中急需用錢，便前往該銀行南通文明支行求證。

銀行櫃員迅速為李女士查詢到原白銀帳戶資訊，並協助她重新下載並登錄手機銀行。查詢結果顯示，當年投資的白銀持倉目前市值接近32萬元。李女士當場激動萬分，直呼「真沒想到」。在工作人員專業指導下，她順利完成平倉操作，將浮盈變現為實實在在的資金。辦理完畢後，李女士立即將這筆三十多萬元轉為定期存款，讓財富「重新安家」。不少網友看到類似故事後感嘆：「買得太少，大腿都拍腫了！」

全球貴金屬市場火熱。（潮新聞）

這起「失而復得」的個案，正值全球貴金屬市場火熱之際。據最新市場數據，現貨黃金已站上5450美元/盎司關口，續創歷史新高，日內漲幅約0.60%。1月28日歐洲交易時段，國際金價受全球央行持續增持黃金、多重地緣政治風險以及美國聯邦政府可能再次「停擺」等避險因素推動，紐約黃金期貨主力合約一度突破5300美元整數關口，盤中最高觸及5306美元。截至北京時間當日下午，2月交割的黃金期貨報5293.60美元/盎司，單日漲幅達4.15%。

受國際金價連創新高影響，國內金價亦大幅上漲，多家知名金飾品牌足金報價已突破1600元/克大關。例如，周大福報1618元/克，老鳳祥報1620元/克，周生生報1614元/克。杭州等地金條銷售火爆，甚至出現「工商銀行5克和10克金條全部售罄下架」的現象。一位熱衷黃金投資的劉女士感慨：「從1100元/克漲到1170元/克，只用了差不多三天。」

在實體市場，購金熱情高漲。杭州白馬珠寶市場內交易火熱，儘管基礎金價一天內多次調整，不少消費者仍抱持「越漲越買」心態。一位老牌金店員工表示，這種繁忙景象已持續兩周以上，店內黃金首飾工費折扣力度也在縮小。同時，白銀市場同樣升溫，1000克重的白銀板料詢價者眾多，999純度白銀回收價已達29.5元/克，部分顧客帶舊銀飾前來變現。

消費者購買銀器。(潮新聞)

然而，高位運行下也伴隨回收熱潮與隱憂。深圳水貝等集散地回收檔口人潮湧動，二手平台回收單量激增，但交易糾紛時有發生，包括報價虛高、結算縮水、稱重成色問題，以及「三無」上門回收導致的維權困難。品牌金店與商場金飾生意呈現「冰火兩重天」，部分消費者在高點猶豫不決，擔心「被套」。

為規範行業，2025年12月，中國黃金協會牽頭起草的《黃金以舊換新經營服務規範》團體標準正式發佈。該標準涵蓋服務原則、企業資質、經營管理、服務人員、場地設備、服務流程及監督投訴等8個核心章節，旨在構建完整閉環體系，強化透明度與消費者權益保障。業內人士指出，該標準雖為團體標準而非強制國標，但有望逐步成為行業共識。專家建議，有意變現的消費者應選擇正規管道，提前了解當日上海黃金交易所金價、純度檢測與費用構成，全程監督稱重檢測，並保留購買憑證、交易記錄及回收憑證，以有效防範風險。