食客誤認謝霆鋒開店　飯後不適索賠遭拒　商家：合夥人也叫「鋒」

浙江有食客到商場消費時，誤以為「鋒 香港滋味」餐廳為謝霆鋒旗下的「鋒味」相關餐廳，用餐後感不適，向商家索賠35元（人民幣，下同）醫藥費及退還餐費，惟商家解釋「鋒」字源於合夥人名字，與謝霆鋒無關，且因醫院報告未判定為「食源性問題」拒絕賠償。



浙江電視台《1818黃金眼》報道，1月18日，張先生和友人前往杭州錢江新城的來福士中心商場，在「鋒 香港滋味」餐廳享用了138元的精品雙人餐。

「鋒 香港滋味」餐廳。（浙江電視台）

張先生透露，用餐後大概半個小時，兩人開始出現腹脹、噁心，還有反酸、反胃等症狀。次日一早到醫院求診後，被診斷為「胃腸功能紊亂」，開了兩盒消炎藥，共花了35元的醫藥費。

張先生表示，由於謝霆鋒做過美食欄目，在杭州比較有名，加上風味餐廳有一個突出的「鋒」字，誤以為是謝霆鋒相關的旗下品牌。

商家拒絕賠償35元醫藥費。（浙江電視台）

商家拒賠醫藥費：餐廳與謝霆鋒無關

商家稱，收到張先生的診斷報告後，發現他沒有嘔吐、腹瀉等病症，也沒有結論能證明他胃部不適是在其餐廳進食了不清潔的食物導致，建議張先生向職能部門申訴，餐廳會配合調查，「若證明與餐廳食品相關，會負起責任」。

商家表示，店名中的「鋒」字來源於一位合夥人的名字，與謝霆鋒無關，也未做過任何相關聯的宣傳。每當有顧客詢問時，都會直接說明情況。

商家稱非食源性問題不賠償。（浙江電視台）

張先生誤以為是謝霆鋒相關的旗下品牌。（浙江電視台）

平台「服務進度詳情」顯示，商家未能同意退款，協商退款失敗。張先生透露，商家以非「食源性問題」拒絕賠償。醫院則稱，「食源性問題」涉及到「食物中毒」，醫生不會輕易開具相關證明。後續，張先生將向職能部門反映情況。

商家未能同意退款，協商退款失敗。（浙江電視台）

對此，網民們調侃道，「最冤的就是謝霆鋒了」、「人在家中坐，鍋從天上來」、「商家有蹭謝霆鋒熱度的嫌疑」、「去吃真的謝霆鋒餐廳就好了」。但也有網民認為，35元是不多，但關係到餐廳榮譽，確實需要慎重。「腸胃不適的原因有很多啊」、「商家做得對」。